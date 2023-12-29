Чув голоси в голові: в Ізраїлі вбили 2-річного сина репатріантки з України

Мер міста Лод, у якому й сталася трагедія, назвав убивцю психічно хворим, адже жорстоке вбивство сталося на очах у його матері посеред вулиці. Лікарі не змогли врятувати малюка.

На території Ізраїлю було жорстоко вбито 2-річну дитину, яка була сином репатріантки з України. Про це повідомляло видання The Times of Israel 28 грудня.

Сталася трагедія в центральному місті Лод. Маленького хлопчика зарізав напередодні зловмисник на очах у його мами. Підозрюваний повідомив, що перед скоєнням злочину в нього в голові були "голоси".

"Малюка доставили в критичному стані в медичний центр Ассаф Харофех із ножовими пораненнями голови. Лікарі не змогли врятувати йому життя й констатували смерть", — ідеться в повідомленні.

У поліції Ізраїлю заявили, що після нападу заарештували одну людину, яка і є підозрюваним. Попри первісну оцінку можна констатувати, що в нього немає родинних зв'язків із жертвою.

Окремо співробітники правоохоронних органів заявили, що з огляду на психічний стан чоловіка його буде доправлено на слухання з проханням продовжити термін його тримання під вартою. Також очікується, що буде проведено професійну експертизу.

Прокоментував трагедію і мер Лода Яір Равіво. Він описав підозрюваного як психічно неврівноважену людину, яка стверджувала, що чула під час злочину таємничий голос, який продовжував із ним розмовляти.

"Молодий психічно хворий єврей, який стверджував, що чує таємничий голос, що розмовляє з ним, кинувся, як божевільний, до дитячого візка в комерційному центрі в районі Ганей-Авів і на очах у матері зарізав дитину до смерті. Це жахлива трагедія, і ми підтримуємо сім'ю, яка тільки цього року іммігрувала до Ізраїлю з колишнього Радянського Союзу, у цей важкий час", — заявив Яір Равиво, передає Israelnationalnews.

У вечірньому випуску новин телеканала "Кан-11" повідомили, що жінка була репатріанткою з України.

Один із очевидців трагедії розповів, що перебував у супермаркеті, коли почув крики. Моше одразу ж вибіг на вулицю та побачив, як інший чоловік навалився на підозрюваного та поставив коліно до його горла, щоб не дати можливості втекти з місця злочину. Спочатку люди подумали, що це теракт і тому почали зупиняти підозрюваного.

Потім він побачив малюка з ножовими пораненнями, який лежав у своєму візку.

"Я бачив сім'ю дитини, люди плакали та непритомніли", — продовжив розповідь очевидець.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що п'ятирічний українець загинув у Бельгії через ураган "Кіаран", який накрив Європу. За інформацією журналістів, сім'я хлопчика мала українське громадянство та жила в районі Нью-Гент, неподалік від місця, де сталася аварія.