Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу в новорічному зверненні (відео)

За словами королеви, перенесена 2023 року операція змусила її замислитися про передачу відповідальності наступному поколінню.

Королева Данії Маргрете II у своєму новорічному зверненні повідомила, що зрікається престолу на користь свого сина, принца Фредеріка. Про це повідомив телеканал TV2.

За словами монарха, наслідний принц Фредерік стане королем Данії 14 січня 2024 року. Маргрете II зазначила, що рівно 52 роки тому, 14 січня 1972 року, вона сама зійшла на престол, замінивши свого батька.

Як зазначають журналісти, раніше королева говорила, що збирається виконувати свої обов'язки монарха до самої смерті. Саме так чинили її попередники протягом кількох поколінь.

Королева зізналася, що однією з причин її зречення стала перенесена 2023 року операція на спині.

"Операція, природно, дала привід задуматися і про майбутнє — чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню", — сказала Маргрете II.

Зречення Маргрете II: що говорять в уряді Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відреагувала на новину про те, що королева Данії зрікається престолу. Глава уряду висловила подяку монарху за її відданість справі та зусилля, докладені на благо Данії.

"Королева Маргрете є втіленням Данії і впродовж багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація", — написала Фредеріксен.

Нагадаємо, граф Миколай Данський заявив, що він "буде поруч" зі своїм двоюрідним братом і майбутнім королем Данії принцом Крістіаном, незважаючи на те, що сам він переїхав до Австралії після того, як його позбавили титулу Його Королівської Високості.

За словами Маргрете II, позбавлення дітей принца Йоакима їхніх королівських титулів було необхідним кроком для майбутнього монархії. Королева наголосила, що її діти, невістки та онуки — її велика радість і гордість.