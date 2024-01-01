Допомога Україні у тому числі: президент Байден оголосив головні досягнення США у 2023 році

Серед досягнень США у 2023 році президент Байден назвав допомогу Україні, захист союзників і партнерів в Ізраїлі і зміцнення союзів у всьому світі.

Президент США Джо Байден оприлюднив головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є й допомога Україні. Про це він написав на власній сторінці у соцмережі Х.

Щодо допомоги Україні, то вона міститься у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном". У цьому розділі також є захист союзників та партнерів в Ізраїлі, зміцнення союзів у всьому світі. Крім того, Байден виступив проти дискримінації і расизму.

Список основних досягнень США за Байденом:

боротьба з інфляцією та зниження витрат — зниження цін на ліки, що допомогло мільйонам американців заощадити на медичній страховці;

подолання кліматичної кризи — створено 210 тисяч нових робочих місць з використанням екологічно чистої енергії, захищено мільйони акрів земель і вод, скорочено забруднення метаном;

інвестиції в Америку і створення гарних робочих місць — дороги, мости, високошвидкісний інтернет, чиста вода, надійний транспорт та залізниця; створено понад 2,5 мільйона робочих місць;

захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я — вжито заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепції, захисту приватного життя пацієнтів та лікарів, у суді захищено можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту;

найбезпечніша Америка, захищена від збройного насильства — вперше в історії Америки створено Управління Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї; оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущення потрапляння зброї до небезпечних рук;

найдоступніша вища освіта — впроваджено найдоступніший план погашення студентських заборгованостей (SAVE Plan); понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних позик;

підтверджено висококваліфікованих суддів — затвердили рекордну кількість чорношкірих, іспаномовних та англійських суддів.

Президент США Джо Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2024 рік. Документ передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на військові потреби, а також продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні в межах 300 мільйонів доларів.