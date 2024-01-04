Встановив імунітет від правосуддя: Лукашенко заборонив судити себе та сім'ю, — росЗМІ

Журналісти пишуть, що після відставки за сім'єю Лукашенка збережеться недоторканість активів, майна та довічна охорона.

Білоруський президент Олександр Лукашенко вніс поправки до Конституції, згідно з якими після залишення посту президента за ним та його сім’єю збережеться недоторканість. Про це повідомляє The Moscow Times.

Видання пише, що після відставки Лукашенко та його сім’я не будуть відповідати за злочини, які були вчинені під час перебування при владі.

Окрім того, сім’я колишнього президента матиме довічну охорону та зможуть користуватися державною нерухомістю. Серед іншого, після смерті президента поховання проводитимуть також за кошти державного бюджету.

Також цікаво те, що після відставки Олександр Лукашенко стане делегатом Всебілоруських народних зборів і довічним членом Ради Республіки.

Журналісти зазначають, що оновлена Конституція не опублікована на сайті білоруського президента, однак вона збережена у вебархіві.

Як пише видання "Радые Свабода", сім'я президента матиме право на помічників, зможуть безкоштовно користуватися спецзв'язком та залами для офіційних осіб аеропортів і вокзалів. Серед іншого, після відставки президент отримуватиме гроші у розмірі окладу чинного президента.

Видання наголошує, що про внесення змін до Конституції, які розширили б права президента говорили і раніше. Зокрема, у 2022 році відбувся навіть відповідний референдум. Окрім того, у 2021 році Лукашенко говорив, що начебто не хоче залишатися президентом довічно, а хоче "пожити нормальним життям".

Нагадаємо, наприкінці листопада російські журналісти писали, що громадяни Білорусі не зможуть виїжджати на постійне проживання за кордон без відповідного дозволу. Тепер вони перед виїздом повинні звертатися до білоруських міграційних органів. Як пояснювали юристи, такі нововведення створять проблеми для людей призовного віку, адже їм потрібне схвалення військкомату.