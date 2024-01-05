Південна Корея оголосила про евакуацію жителів острова через провокації КНДР, — ЗМІ

За даними журналістів, снаряди впали на північ від північної розмежувальної лінії, яку Південна Корея вважає фактичним морським кордоном.

Південна Корея заявила про початок евакуації жителів з острова Енпхендо, де проживає понад дві тисячі осіб. Про це повідомляє видання Yonhap News.

Згідно зі словами представників місцевої адміністрації, є інформація про підготовку провокації з боку КНДР. Острів розташований у морській зоні на кордоні між Північною і Південною Кореєю.

"Ми отримали повідомлення від військових про ситуацію, пов'язану з провокацією з боку Північної Кореї, після чого оголосили про евакуацію", — заявив представник місцевої адміністрації.

Згідно з повідомленням джерела, КНДР випустила приблизно 200 артилерійських снарядів із західного узбережжя в напрямку островів Південної Кореї. За результатами цієї "провокації" не було постраждалих серед цивільного і військового населення Південної Кореї.

Снаряди приземлилися на північ від північної розмежувальної лінії, яку Південна Корея розглядає як фактичний морський кордон. Згідно з даними агентства Yonhap, що посилається на заяву південнокорейських військових, було також оголошено про вжиття заходів у відповідь.

Що відомо про острів Енпхендо

Великий Енпхендо - це частина групи південнокорейських островів, розташованих у Жовтому морі приблизно за 100 км на північний захід від Сеула. Острів має площу 7,01 квадратних кілометра і населений приблизно 1300 людьми, що робить його найбільшим у цій групі.

Ця територія має високе стратегічне значення, перебуваючи в безпосередній близькості від північнокорейського узбережжя. У 2010 році острів зазнав артилерійського обстрілу з боку Північної Кореї. Цей інцидент, унаслідок якого загинули двоє південнокорейських морських піхотинців і двоє цивільних осіб, став найбільшою військовою подією на кордоні двох Корей за останні 50 років.

Раніше, 18 грудня, повідомлялося про нібито здійснення КНДР запуску балістичної ракети малої дальності в напрямку Східного моря. Через кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування, що занепокоїло Японію та її Раду національної безпеки, яка зібралася на термінове засідання.

Лідер КНДР випробував понад 100 балістичних ракет за останні два роки. Це посилило можливості Північної Кореї завдати ядерного удару по США та їхніх союзниках у регіоні. Збройова програма північнокорейського диктатора досягла значних успіхів, включно з випробуванням у грудні цього року нової ракети, призначеної для доставлення боєголовки на материкову частину США, і очевидним введенням в експлуатацію давно зупиненого ядерного реактора, який міг би значно збільшити виробництво плутонію.

Водночас США і Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка дозволила б до середини 2024 року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.