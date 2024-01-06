Підмосков'я замерзає: без опалення залишилося понад 20 тисяч росіян (фото)

Російські медіа пишуть, що жителі Підмосков'я скаржаться на відсутність тепла та розірвані труби. У декого відсутня гаряча вода та електропостачання.

У Підмосков’ї без теплопостачання у сильні морози залишилося понад 20 тисяч людей. У деяких мешканців навіть немає світла та гарячої води. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що причиною відсутності тепла став прорив на теплотрасі 4 січня у Климовську. Тепло перестало поступати до 173 будинків.

Фото: Astra

Як пише видання, без теплопостачання у 20-градусний мороз залишилися близько 21 тисяча осіб. Окрім того, у будинках лопнули труби, а температура повітря у квартирах становить лише 13-15 градусів тепла. Без теплопостачання також залишилася й місцева лікарня. Пацієнтів зігрівають обігрівачами.

Також на відсутність тепла та прорвані труби скаржаться мешканці Подільська, Хімок та Електросталі. Деякі російські Telegram-канали писали, що ситуацією із відсутністю світла, тепла та води займатиметься прокуратура Московської області.

Тим часом мешканці Підмосков’я обурюються тим, що понад добу знаходяться без тепла та гарячої води. Як пишуть російські медіа, у Подольску люди навіть вийшли на мітинг.

Фото: Astra

Місцевих мер Григорій Артамов обіцяв відновити подачу тепла до вечора. Однак через аварію у великій кількості квартир не залишилося цілих труб. Також для постраждалих мешканців обіцяли розгорнути польову кухню, де мали роздавати теплу кашу та чай.

Фото: Shot Фото: соцмережі

Серед іншого, 4 січня російські медіа повідомляли про пожежу на підстанції, через яку 20 багатоповерхових будинків у Москві залишилися без світла та теплопостачання. Мер Москви Сергій Собянін писав, що частину будівлі було переведено на резервну схему енергоживлення, а мешканцям багатоповерхівок надають потрібну допомогу.

Вже 5 січня у міській владі заявили, що всі будинки підключили до електроенергії. Попри це, на чергуванні залишається ще близько 20 бригад для оперативного вирішення можливих скарг росіян.

Нагадаємо, у Бєлгороді через постійні обстріли жителі звернулися до губернатора, аби той допоміг їм виїхати у безпечне місце. Усіх охочих евакуюватися обласна влада планує помістити у тимчасових пунктах розміщення в населених пунктах Старий Оскол і Губкін. У разі, якщо охочих буде більше за кількість місць, їх відправлятимуть у інші регіони.