У Підмосков'ї ввели локальний режим НС: опалення немає кілька днів, — росЗМІ (відео)

Росіяни змушені виживати у своїх холодних будинках за температури повітря -14 градусів. Проблеми почалися на початку січня через сильні морози

У Подольську Московської області Росії оголошено локальний режим надзвичайної ситуації через проблеми з опаленням у районі Климовськ, де вже кілька днів у багатоквартирних будинках відсутнє опалення. Росіяни з початку січня зіткнулися з розривом теплотраси, який досі намагаються усунути. Наслідки цього проявилися і в котельні на території режимного підприємства. Про це пише РБК.

Очільник округу Григорій Артамонов заявив, що рішення ухвалили разом із комісією з надзвичайних ситуацій для використання додаткових ресурсів для усунення проблеми.

"Прошу жителів під час запуску опалення звернути особливу увагу на роботу батарей і внутрішньобудинкових комунікацій. У разі пошкодження радіаторів фахівці керуючої організації зроблять їх заміну та ремонт", — заявив Артамонов.

Проблеми почалися на початку січня через сильні морози, коли стався розрив теплотраси, що спричинив відсутність тепла в частині мікрорайону. Хоча влада повідомила про ремонт витоку, обіцяючи відновити подачу тепла, 5 січня виникли технічні неполадки під час запуску котла на спеціалізованому патронному заводі.

Згідно з Артамоновим, система замерзла, і запуски призводять до нових розривів на магістральній лінії та в житлових будинках. Однак вдалося запустити перший котел, а над другим продовжують роботи з ремонту.

Пізніше було оголошено, що робота котельні стабілізувалася, і розпочато процес підключення житлових будинків до опалення.

Зазначимо, що температура повітря в Подольську становила 14 градусів Цельсія нижче нуля на момент виходу публікації.

Погода в Подольську

Раніше повідомлялося, що в Підмосков'ї без теплопостачання в сильні морози залишилося понад 20 тисяч осіб.

Нагадаємо також, що в Бєлгороді через постійні обстріли жителі звернулися до губернатора, щоб той допоміг їм виїхати в безпечне місце.