У Росії знову бідкаються: з полиць магазинів пропало куряче м'ясо (фото)

Як пишуть російські медіа, останніми днями у магазинах практично не можливо купити курку, попри це, яловичини та свинини продається достатньо.

Жителі Росії незадоволенні зникненням курячого м’яса з полиць великих супермаркетів. Дефіцитним продукт став відразу у декількох великих містах: у Єкатеринбурзі, Самарі, Челябінську та Ульяновську. Про це пише The Moscow Times.

Так, у Єкатеринбурзі росіянин жаліється, що м’яса немає як у магазинах "Пятерочка" та "Чижик", так і у мережі "Перекресток". За його словами, спочатку магазини говорили, що продукт відсутній через снігопади, а пізніше через мороз.

Фото: e1.ru Фото: e1.ru

Російський телеканал "Самара" також опублікував фотографії пустих прилавків магазинів. Кажуть, що немає ні курячих стегон, ні крил та іншого курячого м’яса. Попри це, яловичини та свинини у супермаркетах достатньо.

Жителі скаржаться, що зазвичай у магазинах всі товари були у наявності, втім останнім часом не завозять м’ясо курки.

Фото: Соцмережi

Про таку ж ситуацію розповідають і жителі Челябінську. Вони кажуть журналістам, що куряче м'ясо зникло з полиць 5 січня. Однак нібито в обласному Мінсільгоспі повідомляють, що у регіоні немає проблем із постачанням цього продукту.

Фото: 74.ru Фото: 74.ru

Журналісти пишуть, що згідно із даними Росстату із середини минулого року у Росії відчутно подорожчала курка. До прикладу, у червні вартість цього продукту зросла на 6,8% до 193,48 руб./кг. У липні курка вже коштувала у середньому 196,93 руб./кг.

У профільному міністерстві пояснювали підвищення цін сезонністю, однак ціни зростали разом зі скороченням виробництва цього продукту.

Зокрема, у серпні 2023 року виробництво курячого м’яса, порівняно із попереднім роком, скоротилося на 3,5%. Серед іншого, минулого року у Росії було зафіксовано п'ять спалахів пташиного грипу, що призвело до скорочення виробництва.

Нагадаємо, у Підмосков'ї понад 20 тисяч росіян залишилися без теплопостачання у сильні морози. Також люди розповідали про відсутність гарячої води та електроенергії. Причиною цього стала аварія на теплотрасі 4 січня.

Внаслідок цього у Подольську Московської області оголосили локальний режим надзвичайної ситуації. Місцеві чиновники кажуть, що система замерзла і через повторні запуски системи з'являються нові прориви на магістральній лінії та в будинках.