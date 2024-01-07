Причетна Росія: у Німеччині фіксують дрони над полігонами, де навчаються українці, — Bild

Безпілотники регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1

У Німеччині почали реєструвати невпізнані безпілотні апарати, що з'являються над військовими полігонами і казармами Бундесверу, де проводять навчання також українські військові. Про це повідомляє видання Bild.

"Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На інших базах інколи в повітряний простір здіймаються одночасно кілька безпілотників", — заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії та член оборонного комітету Маркус Фабер.

Згідно з його твердженнями, іноді фіксуються прольоти кількох безпілотних апаратів.

Фабер зазначив, що такі випадки "чітко свідчать про причетність Росії".

Військові відомства також припускають, що Москва може бути за атаками безпілотників, але підтвердити це поки що не вдається.

У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден із безпілотників не був збитий.

Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Гільмер пояснив, що перед ухваленням рішення необхідно провести обговорення з МВС щодо повноважень і можливостей у сфері захисту від безпілотників. Також наголошено на важливості дослідження ефективності захисних механізмів і можливості їх оперативного придбання.

"Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Ясно одне: нашій армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", — підкреслив Фабер.

Нагадаємо, що 22 грудня в РНБО розкрили нові деталі знищення Су-34. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, літаки противника постійно заважали українським захисникам.

Також 27 грудня десантник ЗСУ розповів про важкі бої під Мар'їнкою. Щоденні втрати ЗС РФ у районі Новомихайлівки становлять 1-3 одиниці техніки і 20-30 осіб.