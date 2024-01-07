Витратили €17 млрд: у Японії побудували аеропорт посеред океану, він іде під воду (фото)

За оцінками, історія аеропорту Кансай завершиться до 2056 року, коли штучний острів під ним опуститься на гранично низьку висоту. Сам же аеропорт стоїть на штучній землі, яка зовні нагадує губку.

Міжнародний аеропорт Кансай обслуговує японське місто Осака, його побудували 1994 року в однойменній затоці на двох штучних островах. Але зараз він поступово йде на дно. Про це повідомляє The Daily Express.

Аеропорт повільно віддаляється від міської межі й вже затонув майже на 12 метрів, водночас авіакомпанія All Nippon Airways досі відводить йому важливу роль.

Аеропорт Кансай, вид із супутника

Інженери, які проєктували його, допускали, що з часом конструкція дещо затоне, але вважали, що приблизно за п'ятдесят років рух зрештою зупиниться на рівні 4 метрів над водою — мінімально допустима висота, щоб зупинити повінь, на випадок, якщо в дамбі виявиться розрив.

Аеропорт Кансай, що тоне, все ще використовується

Разом з тим, вода досягла граничного рівня вже через шість років. На підйом дамби витратили близько 136 млн євро, але деякі інженери вважають, що проблему слід було вирішувати набагато швидше.

Аеропорт Кансай Аеропорт Кансай

За оцінками, історія аеропорту Кансай завершиться до 2056 року, коли частини двох штучних островів опустяться більше ніж на 5 метрів до рівня моря. Сам аеропорт побудований на штучній землі, яка зовні нагадує губку.

Щоб така штучна конструкція витримала величезну вагу, як-от будівля аеропорту, землю, на якій у майбутньому планується споруда, перетворюють на суху і щільну. Так вона стає відповідним фундаментом. Для цього будівельні бригади поклали пісок заввишки півтора метра над морським дном, а потім встановили 2,2 мільйона вертикальних труб діаметром близько 0,4 метра.

Труби закріпили в глині, заповнили піском — він поглинає вологу з навколишнього ґрунту і шарів під ним. Потім дно зміцнили додатковим шаром землі та побудували дамбу. Щоб захистити аеропорт від води під пасажирським терміналом, вирили заглиблення, підклали плити під гідравлічні домкрати та поетапно підіймали колони.

Будівництво аеропорту Кансай

Попри все це, аеропорт, імовірно, продовжить тонути. Інженерів турбує не стільки швидкість затоплення, а те, що поверхня Кансая більше не рівномірна — і деякі сторони тонутимуть швидше, ніж інші. За оцінками, середина аеропорту тоне швидше, ніж по краях. Кансай усе ще використовують, він з'єднує Осаку — третє за величиною місто Японії — з рештою світу.

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