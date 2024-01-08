Рак на всю вашу родину: в РФ керівник МНС "прокляв" підлеглого за скарги прокурорам (відео)

Керівник також побажав підлеглому "відсихання рук" за його скарги до прокуратури і "шизофренічні думки".

В Росії відзначився очільник Волгоградського управління МНС. Під час наради з підлеглими він обурився кляузами на його адресу і висловив побажання одному з них та його родині захворіти на онкохворобу. Про це пише "Волгоград Онлайн".

Зазначається, що відео надіслав один із співробітників, присутніх на нараді. Коли воно було зроблено — невідомо.

Так, виступаючи перед підлеглими начальник управління МНС у Волгоградській області Микола Любавін побажав, щоб сім'я співробітника, який поскаржився на нього до прокуратури, "захворіла на онкологію".

"Писали, що банк "Відкриття" я лобіював. Прокуратура проводила перевірку. Що дружина працює в банку, що Любавін преференції отримує і все інше. Хто це писав, по-перше, я ще раз говорю, щоб у нього руки відсохли, і на онкологію захворіла вся родина. Я не шкодую цього сказати, бо, от, ну, справді, коли люди інфантильні свої шизофренічні думки пишуть, вони не розуміють, що вони роблять", — сказав він.

Джерело видання в МНС стверджує, що запис було зроблено "давно", а претензії були пов'язані з переведенням зарплатних рахунків співробітників МНС з одного банку до іншого. Також джерело розповідає, що Любавін та його підлеглі писали один на одного скарги керівництву МНС.

За даними "Волгоград онлайн", ані сам Любавін, ані прес-служба МНС не коментували публікацію відео. Депутат Держдуми Олександр Хінштейн стверджує, що стосовно начальника волгоградського МНС призначено перевірку.

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