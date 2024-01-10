Потужний торнадо обрушився на США: є жертви, десятки тисяч людей без світла (фото)

Найбільше постраждали міста Маріанна, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл. Щонайменше 87 тисяч людей залишаються без електроенергії.

Руйнівні торнадо пронеслися східним узбережжям США в перші дні 2024 року. Про це пише New York Post.

Як повідомляє видання, загинуло щонайменше 4 людини, понад 87 тисяч споживачів залишилися без електрики. Найбільше постраждали міста Маріанна, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл. Тут торнадо зачепив конструкції, лінії електропередач і морські судна.

Наразі влада Форт-Лодердейла, який найбільше зазнав сили смерчу, розповідає, що внаслідок стихії постраждалих немає, а збитки незначні. Водночас, як пише New York Post, у мережі з'являються фото і відео стихійного лиха, що руйнує все на своєму шляху. Очевидці спостерігали лійкоподібні хмари, водяні смерчі та руйнівні пориви вітру.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями погодні умови у Флориді погіршаться. Очікується ще один потужний шторм, який рухається до східної частини країни. Як зазначають фахівці, сувора погода в Південній Флориді пов'язана із сильною зимовою штормовою системою і холодним фронтом, який раніше пройшов через регіон затоки Тампа, спричинивши тривалі проливні дощі.

Негода вирує і в інших штатах

У районі Саншайн до рятувальних служб надходили повідомлення про погану погоду, лійкоподібні хмари, затоплення і руйнівні пориви вітру.

У Маямі торнадо зафіксували поблизу Федеральної траси. Найсильніший грозовий порив вітру, про який повідомлялося, — біля острова Пайн (штат Аризона). Його швидкість сягала 52 милі на годину.

На північному сході США той самий зимовий шторм спричинив рясні снігопади, водночас у деяких частинах Нової Англії очікують скупчення снігу заввишки 6-12 дюймів. Жителям настійно рекомендують бути в курсі оновлень погоди і вживати необхідних запобіжних заходів, оскільки погода продовжує динамічно змінюватися.

Нагадаємо, 1 січня Фокус повідомляв про те, що в Японії оголошено попередження про цунамі. Епіцентр землетрусу зафіксовано в морі на півночі центральної частини Японії.