Не тільки Орбан: ЗМІ назвали ймовірних претендентів на пост глави Євроради

За словами журналістів, заява Шарля Мішеля про намір достроково покинути пост президента Євроради спричинила хаос у процесі розподілу вищих посад ЄС.

Президент Румунії Клаус Йоганніс претендує на посаду нового глави Європейської ради на тлі можливої дострокової відставки Шарля Мішеля. Про це пише Bloomberg 11 січня з посиланням на свої джерела.

Повідомляють, що заява президента Євроради Шарля Мішеля про намір балотуватися до парламенту запустила "неминучі торги" на кілька місяців раніше запланованого терміну і ввергла в хаос процес розподілу вищих посад ЄС.

Джерела видання стверджують, що місце Мішеля хоче зайняти президент Румунії Клаус Йоганніс. Його другий президентський термін закінчується наприкінці року, і він не має права балотуватися знову. Представник офісу румунського лідера відмовився коментувати його плани.

Як зазначають журналісти, окрім Йоганніса, можливими кандидатами на посаду президента Євроради раніше були названі віцепрем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель і колишній голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі.

Так, Драгі потрапив у центр уваги, зустрівшись днями з керівниками компаній у Мілані в рамках свого дослідження для звіту про європейську конкурентоспроможність, що, за словами авторів статті, підігріває чутки про його можливі амбіції. При цьому чиновник, знайомий із поглядами Драгі, стверджує, що той не зацікавлений у роботі в ЄС.

Що стосується Беттеля, колишній прем'єр Люксембургу в коментарі ЗМІ також спростував інформацію про те, що він є кандидатом на посаду президента Євроради. За словами політика, він хоче залишитися у своїй рідній країні.

Нагадаємо, 7 січня ЗМІ повідомили, що якщо угоду про заміну Мішеля не буде досягнуто, то тимчасово цю роль може перебрати на себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, бо Будапешт головуватиме в ЄС у найближчі шість місяців.

Шарль Мішель 8 січня прокоментував інформацію про свою відставку зазначивши, що у Євроради "є способи" уникнути головування прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За словами політика, є достатньо часу, щоб обрати йому наступника.