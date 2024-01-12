"Скандальний вчинок" у ЄС розкритикували рішення Мішеля піти у відставку, — ЗМІ

За словами одного з європейських чиновників, голова Євроради обговорив своє рішення тільки з президентом Франції Еммануелем Макроном, а решті лідерів розіслав електронні листи, через що "всі вони розлютилися, і справедливо".

Європейські дипломати та офіційні особи критично поставилися до рішення Шарля Мішеля піти з посади президента Європейської ради і балотуватися до Європейського парламенту. Про це пише Politico 12 січня з посиланням на свої джерела.

"Це абсолютно скандальний вчинок", — заявив співробітник Європейського політичного центру Ендрю Дафф.

Журналісти зазначають, що на тлі воєн, з якими зіткнулася Європа на своєму порозі, відхід Мішеля розглядають як сигнал про те, що він дбає про свої майбутні перспективи, ніж про свою нинішню роль.

Шість дипломатів і три посадовці ЄС повідомили виданню, що заява Мішеля про рішення піти у відставку могла призвести до конфлікту інтересів, оскільки він буде балотуватися на одну посаду і одночасно виконувати іншу.

Чиновник близьких до Мішеля, заявив, що лідери ЄС не були заскочені зненацька новиною про його відставку і були проінформовані "в потрібний час". Однак один із чиновників ЄС спростував цю версію подій, заявивши, що Мішель обговорив це рішення тільки з президентом Франції Еммануелем Макроном, а іншим європейським лідерам розіслав електронні листи, через що "всі вони розлютилися, і справедливо".

Так, глава МЗС Латвії Крішьяніс Каріньш визнав у розмові з журналістами, що заява Мішеля застала його "трохи зненацька". За його словами, ця ситуація створює "труднощі" для ведення дискусій про вищі посади.

За даними журналістів, лідери ЄС планують зустрітися 17 червня, а потім ще раз 27-28 червня, щоб обговорити заміну Мішеля.

Нагадаємо, 7 січня ЗМІ повідомили, що в разі виходу Мішеля у відставку в липні, лідерам ЄС потрібно швидко досягти згоди щодо кандидата на його місце. В іншому випадку, роль глави Євроради може тимчасово перебрати на себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки Будапешт буде в цей час головувати в ЄС.

Сам Мішель 8 січня зазначив, що "є способи" уникнути ситуації, за якої на чолі Євроради опиниться Орбан. За словами політика, є достатньо часу, щоб обрати йому наступника.