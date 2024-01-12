Бастіон ненависті й переслідувань: євреї-студенти Гарварду подали до суду позов на університет

Позивачі звинувачують навчальний заклад у толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань єврейських студентів.

Кілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету, звинувативши його в тому, що він став "бастіоном нестримної антиєврейської ненависті й переслідувань". Про це пише The Guardian.

Позов, поданий на початку цього тижня, повторює інші позови, які подали студенти проти Чиказького художнього інституту, Нью-Йоркського університету й Університету Пенсільванії після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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У позові до Гарвардського університету студенти звинувачують виш у порушенні громадянських прав єврейських студентів.

"Натовпи студентів і викладачів, які були прихильниками ХАМАСу, марширували сотнями по студентському містечку Гарварду, вигукуючи огидні антисемітські гасла та закликаючи до смерті євреїв та Ізраїлю. Ці натовпи займали будівлі, класи, бібліотеки, студентські вітальні, площі та навчальні аудиторії, часто протягом кількох днів або тижнів поспіль, пропагуючи насильство проти євреїв", — ідеться в позові.

Представник Гарварду сказав, що університет не коментує незавершені судові процеси. Близько десятка студентів потенційно можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення правил протесту, пов’язаних із пропалестинською діяльністю, але речник сказав, що школа не може коментувати їхні справи.

Нагадаємо, що після звинувачень в антисемітизмі Ілон Маск відвідав Ізраїль. На думку журналістів, поїздка до Ізраїлю може допомогти Маску відновити репутацію в єврейських громадах.

Раніше повідомлялося, що Шольц пригрозив депортувати мігрантів через антисемітизм. За словами глави німецького уряду, він "обурений" і "соромиться" антисемітських інцидентів, що сталися в містах Німеччини.