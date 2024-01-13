На вулиці 18 градусів морозу: у Ростові масштабний блекаут, введено графіки відключень (фото)

Причиною інциденту, стверджують місцеві журналісти, стала аварія на високовольтних мережах. Загалом без світла сидять жителі двох районів міста.

У суботу, 13 січня, у російському Ростові-на-Дону сталося масштабне відключення електроенергії. Унаслідок аварії без електрики, опалення та води залишилися десятки будинків. Про це повідомляє місцеве видання 161.RU.

У джерелі написали, що жителі Західного мікрорайону залишилися без електрики. Відключення нібито має тривати 2-3 години.

У Ростові немає світла

Як пояснили в керуючій компанії "Комсервіс", знеструмлено вулиці Магнітогорську, Заводську, Звивисту і частину Західного.

"Через технологічне порушення у високовольтних мережах Регіональним диспетчерським управлінням по Ростовській області СО ЄЕС Росії ухвалено рішення про запровадження графіків тимчасового відключення в обсязі 270 МВт у низці районів Ростовської області. Відновити нормальну схему електропостачання планують найближчим часом", — прокоментували відключення "Россети Юг".

Згодом стало відомо, що немає електрики і в Пролетарському районі, у будинках біля старого аеропорту.

"Россети ввели графік тимчасового обмеження електропостачання, тому наші споживачі залишилися без світла, — прокоментували ситуацію в компанії Доненерго.

Також стало відомо і про відключення електрики зафіксовано і в Новочеркаську Ростовської області.

"На лініях "Россетей" сталася аварія, у різних районах міста зафіксовано відключення світла. Енергетики обіцяють відновити подачу електроенергії протягом години", — написав мер міста Юрій Лисенко.

Пост Юрія Лисенка

Погода в Ростові

Зазначимо, що жителі Ростовської області залишилися без світла та опалення в сильні морози. За даними сервісу meteopost, температура зберігається в межах -17...-18 градусів морозу.

Температура в Ростові

Загалом вимкнення світла зачепили два райони — Західний і Пролетарський.

Карта відключень світла в Ростові

Нагадаємо, що в столиці Росії Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони позбулися електроенергії та опалення. На місці загоряння працюють співробітники МНС, споживачів перемикають на резервну схему електропостачання. Так, пожежа на підстанції призвела до відсутності тепла і світла у жителів понад 20 багатоповерхових будинків. Що стало причиною пожежі, поки що невідомо.