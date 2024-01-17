"Залишаться вірними союзниками": у НАТО переконані, що США не вийдуть з Альянсу, незважаючи на слова Трампа

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, на зустрічах у минулому Трамп ніколи не говорив йому, що США ніколи не допоможуть Європі, якщо вона зазнає нападу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що незалежно від того, хто очолить Сполучені Штати Америки, країна залишиться членом Північноатлантичного альянсу і не планує виходити з нього. Про це повідомляє Bloomberg.

"Сполучені Штати залишаться вірними і важливими союзниками, тому що в інтересах безпеки США мати понад 30 друзів і союзників", — зазначив Столтенберг.

Відповідно до його висловлювання, ця риса відсутня в Китаї та Росії, що, на його думку, надає Сполученим Штатам більшого ступеня безпеки і зміцнює їхню силу.

Керівник Альянсу наголосив, що на попередніх зустрічах із ним Трамп ніколи не заявляв, що США відмовляться від підтримки Європи в разі її агресії.

Столтенберг зазначив, що основне невдоволення президента Сполучених Штатів стосувалося недостатніх витрат з боку європейських союзників на оборону.

Генсек зазначив, що зараз європейські союзники збільшують ці витрати, "тож нам є що розповісти про розподіл фінансового тягаря".

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який готується до участі в президентських перегонах, заявив, що ніколи не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. Також він додав, що ЄС винен йому витрачені на оборону гроші.

Верховний суд США розгляне питання про можливу дискваліфікацію експрезидента Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах Республіканської партії.