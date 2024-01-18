Нідерланди з березня почнуть видворяти деяких біженців, які приїхали з України, — ЗМІ

Рішення поширюється приблизно на 2900 осіб, які навчалися або працювали в Україні зі статусом тимчасових жителів. Найбільша група таких переселенців у Нідерландах — студенти з Нігерії, Марокко, Танзанії, Індії та інших країн.

Громадяни третіх країн, які переїхали до Нідерландів з України майже два роки тому, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, можуть залишитися в країні до 4 березня. Так постановила Державна рада. Про це повідомляє Dutch News.

Суд скасував рішення молодшого міністра юстиції Еріка ван дер Бурга про припинення права на перебування в країні неукраїнців із вересня минулого року.

Слоган на підтримку України на вікні будинку в Амстердамі

Він доручив повернутися до колишніх принципів, згідно з якими людям, які проживають в Україні за тимчасовими візами, надавали ті самі права, що й громадянам України.

Рішення поширюється приблизно на 2900 осіб, які переїхали в Україну на роботу або навчання до війни. Найбільша група таких переселенців — студенти з таких країн, як Нігерія, Марокко, Танзанія та Індія.

Одразу ж після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року країни Євросоюзу видали українцям та особам, які постійно проживають в Україні, спеціальний статус біженця. З дозволом на роботу, доступом до охорони здоров'я та освіти.

Ті самі умови уряд Нідерландів запропонував і людям із дозволом на тимчасове проживання в Україні. Але згодом цей захід скасували через побоювання, що Нідерланди стануть занадто привабливою країною для громадян із третіх країн.

Відтоді ЄС продовжив тимчасовий захист для українців і людей із постійним проживанням в Україні до 4 березня 2025 року. Але це не поширюється на людей зі статусом тимчасових жителів, повідомив суд. Таким людям доведеться повернутися в Україну або ж на батьківщину після 4 березня 2024 року, або ж подавати заявку на статус біженця в рамках стандартної процедури.

Нагадаємо, що в Польщі чекають на хвилю біженців з України, яка може стати величезним тягарем для країни.

Також повідомлялося, що українка вилікувалася від раку після переїзду в Колорадо. Пройшла стандартну для громадян США процедуру скринінгу, яку не проводять в Україні.