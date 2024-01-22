У РФ за "фейки" про армію відбиратимуть майно: законопроєкт внесли до Держдуми

За вловами спікера В’ячеслава Володіна, за дискредитацію та поширення фейків про російську армію винні мають понести заслужені покарання та відшкодувати Росії завдані збитки за рахунок свого майна.

До Державної думи Росії внесли законопроєкт, яким передбачається у росіян, які начебто поширюють фейки про армію РФ, конфісковувати майно. Про це повідомляє російське видання "Риа-Новости".

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Раніше проєкт закону схвалила відповідна комісія. Як писали медіа, розробили законопроєкт депутати партії "Єдина Росія".

За словами спікера нижньої палати Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, конфісковувати майно будуть у жителів Росії, яких визнали винними у поширенні "фейків" про армію РФ, закликах до екстремістської діяльності чи дій, які направленні проти безпеки РФ.

Окрім того, нове покарання загрожує тим людям, які дискредитують російську армію, закликають до запровадження проти РФ санкцій, або яких визнали у "реабілітації нацизму".

Якщо депутати схвалять законопроєкт, то російські суди зможуть ухвалювати рішення про конфіскацію в обвинувачених за цими статтями гроші, цінності та інше майно.

Володін каже, що винні мають понести заслужені покарання та відшкодувати Росії завдані збитки за рахунок свого майна.

Варто додати, як недавно писало російське видання "Верстка", від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Росії відкрили щонайменше 273 справи начебто за поширення фейків про російську армію.

Суди Росії розглядають 134 справи відносно 136 людей. За дискредитацію військ у РФ відкрито 81 кримінальне провадження, з яких 44 – скеровано до судів.

Близько половину винесених вироків про начебто поширення фейків стосувалися висловлювань про вбивства цивільного населення в Україні. Обвинуваченим призначали різне покарання – когось відправляли на примусове лікування, хтось відбувся умовним терміном чи виправними роботами. Частину людей російські суди покарали ув’язненням.

Нагадаємо, нещодавно депутат Держдуми Олег Нілов запропонував формувати із росіян дружини та загони, які охоронятимуть військові склади оборонні заводи. Окрім того, на його думку, варто залучати мешканців до патрулювання вулиць, аби допомагати міліції та Росгвардії підтримувати порядок на вулицях.

Також у Держдумі РФ звернулися до дружин окупантів, які вимагали повернути своїх чоловіків з війни додому. За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова, російські військові продовжуватимуть залишатися на фронті до закінчення бойових дій.