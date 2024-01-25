Підпалив 36 осіб: в Японії чоловіка засудили до смертної кари (фото)

Винуватець вирішив підпалити будівлю анімаційної студії, оскільки він вважав, що його працю було вкрадено.

45-річний мешканець Японії Сіндзі Аоба вчинив підпал анімаційної студії в Кіото, унаслідок чого загинули 36 осіб, ще десятки дістали поранення. За це його засудили до смертної кари. Про це пише BBC.

Прокурори наполягали на винесенні смертного вироку, стверджуючи, що в Аоби існувала мотивація для нападу на студію — він вважав, що його працю було вкрадено. Аоба стверджував, що компанія Kyoto Animation організувала конкурс, на якому було вкрадено роман, представлений ним. У зв'язку з цим у липні 2019 року він проник у студію в робочий час, розлив бензин на першому поверсі і підпалив будівлю.

Сам Аоба дістав опіки понад 90% поверхні тіла під час пожежі і пізніше зізнався, що не передбачав, що його вчинок призведе до загибелі багатьох людей. Адвокати підсудного стверджували, що він не усвідомлював наслідків своїх дій через психічний розлад. Вони заявили, що у чоловіка спостерігалися галюцинації, але суд відхилив ці аргументи.

Пізніше Шінджі Аоба визнав свою провину в підпалі студії.

В Японії смертну кару зазвичай застосовують у випадках убивства більше ніж однієї людини або під час скоєння особливо тяжких злочинів.

Шінджі Аоба

Нагадаємо, що в Японії в Токіо 8 січня вщент згорів палац колишнього прем'єр-міністра Японії Какуеї Танакі.