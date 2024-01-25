"Ситуація погіршується": британська розвідка назвала ключове завдання Путіна до виборів

За даними Міноборони Великої Британії, Кремль завжди віддавав пріоритет військовим витратам, особливо після вторгнення в Україну 2022 року, що призвело до глобальних збоїв у системі опалення.

Війна проти України і збільшення витрат на комунальні послуги призвели до значних відключень тепла та електроенергії в зимовий період по всій Росії. Вирішення цієї проблеми стоїть перед президентом РФ Володимиром Путіним, необхідно домогтися позитивних змін до березня. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, протягом останніх кількох місяців у 16 населених пунктах Росії сталися збої в системах опалення. Ці неполадки за від'ємних температур тільки поглиблюють проблему, яка переслідує міста і селища Росії протягом десятиліть, і, можливо, стала більш гострою у світлі військової політики країни.

Згідно з даними британської розвідки, Росія постійно віддавала перевагу військовим витратам перед реінвестуванням у громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну 2022 року. Багатьом регіональним урядам було запропоновано взяти на себе тягар розв'язання проблем під час скорочення фінансування з Москви, що призвело до зниження витрат на технічне обслуговування.

Крім того, повідомляється, що мобілізація, ймовірно, призвела до дефіциту робочої сили в різних галузях, включно з кваліфікованими інженерами-теплотехніками та сантехніками.

"Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання жителів теплом і електрикою. Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії", — зазначають у Міноборони Британії.

Британська розвідка назвала ключове завдання Путіна до виборів

Нагадаємо, що 13 січня в російському Ростові-на-Дону сталося масштабне відключення електроенергії. Унаслідок аварії без електрики, опалення та води залишилися десятки будинків.

Раніше у столиці Росії Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони позбулися електроенергії та опалення. На місці загоряння працюють співробітники МНС, споживачів перемикають на резервну схему електропостачання. Так, пожежа на підстанції призвела до відсутності тепла і світла у жителів понад 20 багатоповерхових будинків. Що стало причиною пожежі, поки що невідомо.