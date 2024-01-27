"Війна в Україні закінчиться через 3 місяці": у Бербок викрили російську ІПСО

У МЗС Німеччини виявили понад 50 000 фейкових акаунтів у X, які координували пропаганду німецькою мовою. Одна з головних тем, яку підіймали подібні сторінки — допомога Україні.

Фахівці Міністерства закордонних справ Німеччини виявили систематичну інформаційну кампанію, яку Російська Федерації проводить у соціальній мережі X. Про це пише Spiegel 26 січня.

Як приклад видання наводить повідомлення, опубліковане у вересні на нібито сторінці міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"Війна в Україні закінчиться через 3 місяці", — ідеться в публікації.

Як зазначають журналісти, акаунт виявився фейковим, проте згаданий допис сподобався 389 користувачам, а ще 45 осіб поділилися ним у соціальних мережах. Ретвіти були помічені хештегами, які не мали жодного зв'язку з політикою, проте були популярними в той період.

Фейковий твіт Бербок Фото: Ангела Меркель и Йенс Шпан

У МЗС Німеччини з'ясували, що фальшивий твіт є частиною російської дезінформаційної кампанії. Крім того, за чотири місяці експерти міністерства виявили понад 50 000 фейкових акаунтів користувачів, які координували пропаганду німецькою мовою, і понад мільйон твітів.

Як зазначають у виданні, твіти таких користувачів часто містили звинувачення на адресу федерального уряду ФРН. Однією з головних тем подібних інформаційних атак є допомога Україні. Автори публікацій нерідко звинувачували німецьких політиків у нібито нехтуванні власними громадянами.

"Мене розчаровує той факт, що уряд робить більше для інших країн, ніж для своїх громадян", — йдеться в одному з таких повідомлень.

Як зазначають журналісти, теми, які порушують фальшиві сторінки, наштовхують на висновок, що за ними стоїть Росія. Цю гіпотезу підтвердили криміналістичні аналізи. Експерти німецького зовнішньополітичного відомства вважають, що остання хвиля фейкових повідомлень німецькою мовою є частиною ширшої російської інформаційної кампанії, яку було виявлено 2022 року, що отримала назву "Двійник".

Зловмисники створюють фейкові сторінки не тільки відомих особистостей, а й популярних медіа, включно з SPIEGEL, Welt і Süddeutsche Zeitung. Так, фальшиву статтю Spiegel увечері 19 січня було ретвітнуто понад 3700 разів лише за кілька годин.

Фейкова публікація Spiegel Фото: Ангела Меркель и Йенс Шпан

За даними видання, у міністерстві занепокоєні тим, що більша частина російської кампанії, ймовірно, тепер автоматизована. Експерти зазначили, що 4000 ідентифікованих облікових записів користувачів, які, ймовірно, контролювалися з РФ, публікували контент німецькою мовою в один і той самий час і з однаковою швидкістю, очевидно, контрольований алгоритмами.

Нагадаємо, 23 січня в. о. керівника Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов повідомив, що Росія розпочала свою нову дезінформаційну компанію проти президента України Володимира Зеленського.

Раніше, 8 грудня, політолог Артем Бронжуков сказав у коментарі Фокусу, що росіяни активізували спроби розхитати українське суспільство на тлі недавніх скандалів.