Волонтер у зоопарку Таїланду відрізав собі руку, щоб не нашкодити ведмедю під час атаки (фото)

Ведмідь встромив свої зуби й не вивільняв кінцівку. Волонтер дістав кишеньковий ніж і перерізати руку нижче ліктя.

У Таїландському заповіднику дикої природи 32-річному волонтеру зі Швейцарії довелося відрізати власну руку. Гімалайський ведмідь схопив її після того, як він подав йому їжу у вольєр. Про це повідомляє The Mirror.

Швейцарець працював у заповіднику в Муанг Нгаї та допомагав годувати гімалайського чорного ведмедя. Але напередодні, 25 січня, коли він подав йому тацю, хижак замість їжі накинувся на руку. Ведмідь встромив свої зуби й не вивільняв кінцівку — волонтеру довелося дістати кишеньковий ніж і перерізати руку нижче ліктя.

Вражені перехожі негайно надали йому першу допомогу, потім його доправили в найближчу лікарню, а через деякий час перевели в приватну установу в місті Чіангмай. Зараз на нього чекає операція, але, за даними місцевих ЗМІ, складно сказати, чи зможуть хірурги пришити роздроблену кінцівку. Місцеві жителі відзначили сміливість чоловіка, який вирішив замість того, щоб завдати шкоди тварині, відрізати власну руку.

Ведмідь у зоопарку Таїланду

"Його серце справді добре. Він був готовий ампутувати свою руку, але не завдавати шкоди тварині", — сказав один місцевий житель.

Ведмедя, який накинувся на нього, врятували 2013 року. Тварина заблукала за межами лісу. Її доставили в національний парк, потім вона опинилася в заповіднику дикої природи.

Гімалайський ведмідь

Гімалайський ведмідь вважається видом, якому загрожує зникнення через браконьєрів, скорочення площі лісів та інші загрози. Ці ведмеді полохливі, і водночас виявляють більше агресії стосовно людей, ніж євразійський бурі ведмеді або американські чорні ведмеді.

Минулого місяця в індійському штаті Уттар-Прадеш бегемот убив 40-річного доглядача Сураджа, коли той намагався очистити вольєр.

Ще одного співробітника, на ім'я Раджу, доставили в лікарню після того, як він отримав травму під час втечі з клітки. Директор зоопарку Адіті Шарма заявила, що за фактом інциденту буде проведено розслідування. Він також підтвердив, що заклад і самого ведмедя закрили від відвідувачів на час розслідування.

Нагадаємо, що японський ресторан, у якому подають суші з піраньї, здивував відвідувачів новою стравою.

Також повідомлялося, що ведмідь напав на російських газовиків у Якутії й завдав травм рук і голови.