"Привело до екстремальної реакції": Мішель відмовився від свого плану достроково піти у відставку

За словами глави Євроради, його рішення балотуватися до Європарламенту викликало "інтенсивну увагу ЗМІ та спекуляції", частину з яких він передбачав.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що не стане достроково йти у відставку, щоб балотуватися на виборах до Європейського парламенту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 26 січня.

За словами Мішеля, він вважав, що виборча кампанія сумісна з виконанням політичного мандата, який добігає кінця. Він підкреслив, що це можливо за умови суворого розмежування між його нинішньою роллю і виборчою кампанією.

"Мій вибір викликав інтенсивну увагу ЗМІ та спекуляції. Частину я передбачав, враховуючи безпрецедентний — хтось сказав би сміливий — характер мого підходу. Це також призвело до екстремальної реакції — не в ЄС, а за його межами — на перспективу балотуватися на європейські вибори, скоротити мій термін і продовжити мандат наступника на кілька місяців", — написав політик.

Мішель наголосив, що не хоче, щоб його рішення стало причиною розколу в Єврораді чи підірвало європейський проєкт. Він заявив, що вітає всю політичну критику, однак особисті атаки все частіше мають переважну силу над фактичними аргументами.

У зв'язку зі згаданими факторами, глава Євроради ухвалив рішення не висувати свою кандидатуру на вибори до Європарламенту.

"Я буду присвячувати всі свої зусилля виконанню поточних обов'язків з непохитною рішучістю, поки вони не підійдуть до кінця. Я завжди буду палким прихильником демократичної, сильної, єдиної Європи, яка вершить свою долю", — заявив Мішель.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 12 січня, європейські дипломати та офіційні особи критично поставилися до рішення Шарля Мішеля піти з посади президента Європейської ради і балотуватися до Європейського парламенту.

Раніше, 7 січня, також повідомлялося, що в разі відставки Шарля Мішеля, тимчасовим головою Європейської Ради може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.