"Під час транспортування до суду": у Башкирії помер один із затриманих під час протестів, - росЗМІ

За даними журналістів, попередньою причиною смерті Ріфата Даутова є отруєння сурогатним алкоголем, проте сестра померлого стверджує, що він не пив.

У п'ятницю, 26 січня, в Башкортостані помер чоловік, затриманий за ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Російської Федерації ("участь у масових заворушеннях"). Про це пише портал "Мой Башкортостан".

Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка під час заворушень у Баймаку. За даними журналістів, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За попередньою версією, причиною смерті стало "отруєння сурогатним алкоголем".

"Під час транспортування до суду Даутову стало погано в автобусі. Співробітники поліції одразу ж викликали швидку допомогу, проте він помер до прибуття медиків, яким залишалося тільки констатувати смерть", — повідомило джерело порталу.

Як зазначає російське медіа SOTA, сестра померлого Залія заявила, що її брат не брав участі в протесті, а просто чекав на свою дівчину на площі, коли там проходив мітинг. За її словами, хлопцеві сказали з'явитися в поліцейську дільницю, де йому виписали "попереджувальний папір".

"Учора поїхали в Зіанчуринський р-н, с. Нові Чебенки до батьків дівчини, під час вечірньої прогулянки сьогодні під'їхала газель, вийшли ОМОНи і без слів забрали, сказали тільки, що фотографувати не можна. І все, відвезли в невідомому напрямку", — згадує дівчина.

У коментарі Ufa1.ru Залія також спростувала інформацію про "отруєння сурогатним алкоголем", заявивши, що чоловік "не пив".

Нагадаємо, за даними башкирського громадського діяча Артура Заріпова від 19 січня, по всій республіці російські силовики затримують студентів та місцевих мешканців, які брали участь у протестах на підтримку активіста Фаїля Алсінова.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 19 січня заявив, що мітинги жителів Башкирії, які почалися 15 січня і не вщухли до 19 січня, не є масовими заворушеннями.