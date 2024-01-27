У Німеччині затримали українця з цілою валізою грошей: що сталося (фото)

Чоловік успішно пройшов перевірку митників, але потім у його руках опинилася чужа валіза. Всередині багажу лежали пачки купюр по 20 і 50 євро.

У Німеччині затримали українця, який перевозив у валізі 455 тисяч євро. Деталями інциденту поділились у місцевому виданні BILD.

66-річний чоловік чекав у терміналі свого рейсу. Він мав летіти з Мюнхена до Ларнаки (Кіпр). Митниця оглянула його багаж та нагадала, що готівку та золото необхідно декларувати. Це не стосується туристів, які перевозять до 10 000 євро.

Українець заявив, що має при собі лише 300 євро. Це підтвердила і перевірка його речей.

Однак вже після допиту митниками до мандрівника підійшов інший чоловік. Під час посадки він передав громадянину України ручну валізу. Один з працівників митниці звернув увагу на те, що відбувається щось підозріле, та наказав відкрити багаж.

Результати повторної перевірки разюче відрізнялись від першої. Між одягом у валізі лежали пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом митники виявили 455 000 євро.

Фото вмісту валізи Фото: Мюнхенська митниця

Німецькі митники вилучили гроші та розпочали розслідування.

"Зараз ми перевіряємо, чи це відмивання грошей, кому належать гроші та звідки вони", — розповів речник мюнхенської митниці Крістіан Шюттенкопф.

Українець більше не побачить гроші, які мав перевезти через кордон. У митниці пояснили, що якщо він не пояснить походження цих коштів, уся сума буде конфіскована на користь Німеччини.

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік помер внаслідок нещасного випадку. Він їхав на скутері та заснув, після чого з’їхав з набережної просто у воду.

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