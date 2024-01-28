"Критичний момент": Трамп закликав республіканців "провалити" військову допомогу Україні, — ЗМІ

Колишній президент США всіляко прагне зірвати перемогу Джо Байдена на майбутніх президентських виборах. Частина республіканців все ж хочуть домогтися угоди для підтримки України та Ізраїлю, а також розв'язання проблем з американським кордоном.

Експрезидент США Дональд Трамп закликає однопартійців відмовитися від угоди між республіканцями та адміністрацією Джо Байдена, що передбачає виділення військової допомоги Україні. Про це повідомили джерела каналу CNN.

Дії Трампа пояснюються його бажанням провести кампанію з цього питання в листопаді 2024 року. Трамп не хоче, щоб Байден здобув перемогу в "царині, де він політично вразливий", кажуть співрозмовники.

Сенатори обох партій все ще намагаються просунути цю пропозицію, але її доля невідома. Угода передбачає посилення імміграційної політики США на південному кордоні в обмін на виділення понад 100 мільярдів доларів військової допомоги, частину з яких планували передати Україні.

Джерела газети HuffPost кажуть, що Трамп прямо звернувся до кількох республіканців із проханням "провалити" угоду. Втручання Трампа викликало емоційну дискусію на закритій зустрічі республіканців у Сенаті 24 січня. Цього дня сенатори кілька годин висловлювали розчарування з приводу секретних переговорів про допомогу Україні та Ізраїлю.

"Раціональні республіканці хочуть як угоди для підтримки України та Ізраїлю, так і розв'язання проблеми з кордоном. Але інші бояться Трампа", — розповіли співрозмовники.

Двопартійні переговори в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів досягли критичної точки, писало агентство Reuters.

"Ми переживаємо критичний момент, нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб домогтися цього. Якщо не зможемо, тоді перейдемо до плану Б", — коментував сенатор-республіканець Джон Тьюн.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл сказав республіканцям на приватній зустрічі, що час і політична воля для ухвалення двопартійної угоди про кордон спливають. За його словами, республіканці не повинні підривати намір Трампа зосередити кампанію в Білому домі на імміграції.

Нагадаємо, федеральне журі Мангеттена зобов'язало Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Джин Керролл через звинувачення у зґвалтуванні.

Трамп також говорив, що Європі доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі США. За його оцінками, Штати зараз платять удесятеро більше.