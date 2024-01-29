Борг у понад $300 млрд: Китай ліквідує забудовника Evergrande, який призвів до кризи та дефолтів

Ліквідація стане випробуванням юридичної сили гонконзьких судів у Китаї, де розташована більша частина активів Evergrande.

Китайська компанія China Evergrande Group отримала наказ щодо ліквідації від гонконзького суду. Про це повідомляє Bloomberg.

Розпочався складний процес розподілу однієї з найбільших жертв багаторічної загальнонаціональної кризи майнових боргів. Ліквідація, як йдеться у повідомленні, завершиться тим, що компанією керуватимуть тимчасові наглядачі, які розв'язуватимуть питання, в тому числі щодо контролю з боку засновника і голови правління Хуї Ка Яна, як заявила суддя Лінда Чан.

Торгівля акціями Evergrande була призупинена. Внаслідок цього їхня ринкова вартість склала лише 2,15 млрд гонконзьких доларів (275 млн доларів США).

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Це рішення закріплює за забудовником, який має 2,39 трильйона юанів (333 мільярди доларів США) зобов'язань, значення найяскравішого символу кризи у сфері нерухомості, що призвела до уповільнення економічного зростання та низки дефолтів. Ліквідація стане випробуванням юридичної сили гонконзьких судів у Китаї, де розташована більша частина активів Evergrande, а новому керівництву також доведеться розв'язувати питання продажу активів у галузі, якій бракує ліквідності та довіри.

"Ринок звертатиме пильну увагу на те, що зможуть робити ліквідатори після призначення, особливо на те, чи зможуть вони домогтися визнання будь-якого з трьох призначених судів КНР" відповідно до угоди між Китаєм і Гонконгом від 2021 року, — сказав Ланс Цзян, партнер з питань реструктуризації юридичної фірми Ashurst.

Ліквідатори матимуть дуже обмежені повноваження щодо примусового стягнення активів на суші в материковому Китаї. Це відбудеться у тому разі, якщо вони не зможуть отримати таке визнання.

Провадження у справах про неплатоспроможність у Гонконзі має обмежене визнання в Китаї, суди якого також можуть призначати адміністраторів у своїх власних юрисдикціях. Це залишає відкритим питання щодо вимог власників доларових облігацій Evergrande на суму 17 мільярдів доларів, охоплених запропонованим планом реструктуризації.

Більшість доларових облігацій Evergrande торгувалися на рівні близько 1,5 центів за долар станом на минулу п'ятницю. Це свідчить про те, що інвестори не мають особливих очікувань щодо їх погашення, згідно з даними Bloomberg.

Нагадаємо, агенція Bloomberg 23 січня повідомляла, що Росія може втратити 40% експорту нафти, якщо Україна атакуватиме термінали на Балтійському морі. Збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля.