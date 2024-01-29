Підуть війною на Китай: у РФ збираються просувати нові наративи, — ЗМІ

За даними журналістів, російські пропагандисти підготували нові заяви про "користь" санкцій, напругу між Азербайджаном і Радою Європи, відмову Словаччини від поставок зброї Україні, а також про ймовірну війну РФ із Китаєм.

У Російській Федерації придумали нові наративи для виправдання війни в Україні. Про те, які статті готують російські пропагандисти, пише "24 Канал" із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що в одній із таких статей пропагандисти мають намір провести паралель між війною в Україні та війною Російської Імперії з Японією, акцентуючи увагу на тому, що зрештою вигоду здобула виключно Велика Британія.

Так, у РФ збираються просувати думку, що зараз Захід намагається домогтися схожого результату. Росіянам спробують вселити, що в разі поразки російської армії в Україні або зміни влади в РФ, росіян нібито можуть використовувати для тиску на Пекін. Йтиметься про необхідність зберігати і зміцнювати суверенітет, щоб громадян РФ "не погнали війною проти Китаю".

Журналісти також з'ясували, що в РФ мають намір зосередитись на риториці нового прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Очікується, що росЗМІ акцентують увагу на відмові Словаччини від поставок зброї Україні, заявивши, що вона ще може знадобитися самим словакам, якщо Україна програє війну.

Крім того, у джерелі згадуються нові заяви щодо "користі" антиросійських санкцій. Цього разу пропагандисти збираються навіювати громадянам, що обмеження "спровокували зростання якості російської освіти", оскільки в РФ повернулися студенти, відраховані із західних ЗВО.

Згідно із заявами російської пропаганди, у такий спосіб російська промисловість нібито може отримати більше кваліфікованих робітників.

За даними видання, російські пропагандисти також збираються експлуатувати тему напруження між Азербайджаном і Радою Європи. За словами журналістів, у РФ вважають, що чим гіршими будуть відносини Брюсселя з Баку, тим більше останній схилятиметься до Москви.

Нагадаємо, 23 січня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов констатував, що наприкінці минулого місяця РФ розпочала нову дезінформаційну компанію проти президента України Володимира Зеленського.

Крім того, 23 січня аналітична платформа "Вокс Україна" вказала на те, що російські пропагандисти поширюють фейкове відео, у якому Володимир Зеленський нібито пропонує призупинити дію Конституції України.