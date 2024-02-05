Зниклий вертоліт Мі-8 МНС РФ знайшли на дні Онезького озера в Карелії: перші кадри з місця події
Слідство розглядає кілька версій падіння вертольота, який належав рятувальникам. Зокрема, правоохоронці не виключають помилку екіпажу, несприятливі погодні умови та несправність техніки.
Зниклий 4 лютого в Росії вертоліт Мі-8, який належав МНС РФ, знайшли на Онезькому озері в Карелії. Про це пише російське медіа ТАСС
"Виявлено місце падіння вертольота Мі-8 в Онезькому озері за 11 км від берега, уламки перебувають на глибині 40-50 метрів", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вертольотом Мі-8 керував досвідчений екіпаж, який має за плечима і"тисячі годин польоту", і який неодноразово залучався до пошуку та порятунку людей.
Слідчі порушили кримінальну справу після аварії вертольота Мі-8 у Карелії. Про це повідомили у Західному міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК РФ.
Як інформує російське медіа Shot, нині на місці падіння судна розпочали роботу водолази. Глибина озера у цьому місці сягає 50 метрів. Також до пошуків підключили телекерований підводний апарат "Фалькон", здатний занурюватись на 300 метрів.
"Командир повітряного судна Євсєєв В.М. — родом із Саранська, там у нього була своя школа пілотів для дітей та підлітків", — йдеться в повідомленні.
Слідство розглядає кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 МНС Росії в Карелії, серед них помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки.
Що ще відомо про авіакатастрофу на Онезькому озері:
- Борт доставив рятувальників із Санкт-Петербурга на Міжнародну науково-практичну конференцію "Російський лід — 2024" до міста Витегру Вологодської області.
- Екіпаж вирушив до Петрозаводська (Карелія) для дозаправки. Зв'язок із ним перервався, коли вертоліт вилетів із Петрозаводська назад до Витегри — близько 20:30.
- Погодні умови були несприятливі: низька хмарність та слабка видимість, проте політ було дозволено.
- Співробітники МНС виявили місце аварії приблизно за 20 км від села Дерев'яне Пріонезького району Карелії.
- Уламки вертольота виявлені за 11 км від берегової лінії Онезького озера. Глибина там сягає 50 метрів.
- На борту було три члени екіпажу: КВС Євсєєв В. Н., другий пілот Носов С. А., механік Біліда В. П. Попередньо, всі вони загинули.
- Вертоліт належав Північно-Західному авіаційно-рятувальному центру МНС.
Нагадаємо, що бійці ГУР Міноборони отримали евакуаційний вертоліт Мі-2 АМ-1 від народу Польщі.
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