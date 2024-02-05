Зниклий вертоліт Мі-8 МНС РФ знайшли на дні Онезького озера в Карелії: перші кадри з місця події

Слідство розглядає кілька версій падіння вертольота, який належав рятувальникам. Зокрема, правоохоронці не виключають помилку екіпажу, несприятливі погодні умови та несправність техніки.

Зниклий 4 лютого в Росії вертоліт Мі-8, який належав МНС РФ, знайшли на Онезькому озері в Карелії. Про це пише російське медіа ТАСС

"Виявлено місце падіння вертольота Мі-8 в Онезькому озері за 11 км від берега, уламки перебувають на глибині 40-50 метрів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вертольотом Мі-8 керував досвідчений екіпаж, який має за плечима і"тисячі годин польоту", і який неодноразово залучався до пошуку та порятунку людей.

Слідчі порушили кримінальну справу після аварії вертольота Мі-8 у Карелії. Про це повідомили у Західному міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК РФ.

Як інформує російське медіа Shot, нині на місці падіння судна розпочали роботу водолази. Глибина озера у цьому місці сягає 50 метрів. Також до пошуків підключили телекерований підводний апарат "Фалькон", здатний занурюватись на 300 метрів.

"Командир повітряного судна Євсєєв В.М. — родом із Саранська, там у нього була своя школа пілотів для дітей та підлітків", — йдеться в повідомленні.

На борту було три члени екіпажу

Слідство розглядає кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 МНС Росії в Карелії, серед них помилка екіпажу, погодні умови та несправність техніки.

Що ще відомо про авіакатастрофу на Онезькому озері:

Борт доставив рятувальників із Санкт-Петербурга на Міжнародну науково-практичну конференцію "Російський лід — 2024" до міста Витегру Вологодської області.

Екіпаж вирушив до Петрозаводська (Карелія) для дозаправки. Зв'язок із ним перервався, коли вертоліт вилетів із Петрозаводська назад до Витегри — близько 20:30.

Погодні умови були несприятливі: низька хмарність та слабка видимість, проте політ було дозволено.

Співробітники МНС виявили місце аварії приблизно за 20 км від села Дерев'яне Пріонезького району Карелії.

Уламки вертольота виявлені за 11 км від берегової лінії Онезького озера. Глибина там сягає 50 метрів.

На борту було три члени екіпажу: КВС Євсєєв В. Н., другий пілот Носов С. А., механік Біліда В. П. Попередньо, всі вони загинули.

Вертоліт належав Північно-Західному авіаційно-рятувальному центру МНС.

Нагадаємо, що бійці ГУР Міноборони отримали евакуаційний вертоліт Мі-2 АМ-1 від народу Польщі.

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