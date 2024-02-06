В Росії не знайшли екстремізму у закликах депутата вбити росіян, які проти Путіна (фото)

Як зазначили у медіа, йдеться про висловлювання генерала, що президента РФ підтримують 80% населення, а решта — "гнилизна, яка залишилася" та "повинна бути якщо не ізольована, то хоча б якось знищена".

Експертиза Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації не виявила екстремізму у висловленні депутата Держдуми Андрія Гурульова, який закликав до знищення росіян, котрі не підтримують президента Володимира Путіна. Про це повідомляє RTVI.

У виданні опублікували світлини довідки відповідного лінгвістичного дослідження, де експерт відмовився відповідати на питання щодо наявності у висловленні депутата ознак порушення ворожнечі чи ненависті, приниження представників групи осіб, а також виправдання насильницьких дій. За словами лінгвіста, у частині слів генерала відсутні ознаки екстремізму, а в інших питаннях "є позиції, які мають правовий характер", що нібито не входить до компетенції фахівця.

Що про опозицію Путіна сказав Гурульов

Як зазначили у виданні, йдеться про висловлювання генерала Андрія Гурульова, що Путіна підтримують 80% населення, а решта — "гнилизна, яка залишилася, вона повинна бути якщо не ізольована, то хоча б якось знищена".

Депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський, який просив перевірити Гурульова на екстремізм, заявив у Telegram, що оскаржить відповідне рішення експертизи.

"Що ж, треба було дуже постаратися і дуже широко заплющити очі, щоби всього цього не побачити. Ось у МВС і постаралися. Виявляється, заклик "знищити" — це не заклик до насильства. І не загроза", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет з питань депутатської етики Держдуми РФ на чолі з Валентиною Терешковою відреагував на заяву депутата Андрія Гурульова, який закликав позбутись 20% росіян. Терешкова та її однодумці вказали, що він цілком має право на подібні вислови і не пролунало нічого, за що варто було б покарати.