П'ятьох зниклих морпіхів знайдено мертвими після аварії вертольота у США, — CBS (карта)

Офіційні особи заявили, що розслідування катастрофи триває, про причини і подробиці аварії поки невідомо.

П'ятеро американських морських піхотинців, зниклих безвісти під час перельоту з Невади до Каліфорнії, були знайдені мертвими. Про це повідомили офіційні особи 8 лютого вранці, пише CBS News.

Як зазначає телеканал, особи загиблих військовослужбовців не розголошуються в рамках стандартної військової процедури. Відомо тільки, що вони, згідно з інформацією Корпусу морської піхоти, були приписані до 361-ї ескадрильї важких вертольотів, повідомили в Корпусі морської піхоти.

Що сталося з гелікоптером СН-53Е

За даними офіційних осіб, морські піхотинці проводили навчання і перелітали на вертольоті CH-53E Super Stallion із бази ВПС Кріч в окрузі Кларк, штат Невада, на авіабазу морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. За відомостями Корпусу морської піхоти, вертоліт повідомив про своє останнє відоме місцезнаходження близько 23:30 у вівторок, 6 лютого, а про запізнення повідомили близько першої години ночі в середу, 7 лютого.

Фото: CBC News

За словами офіційних осіб, вертоліт, що розбився, було знайдено в гористій важкопрохідній місцевості на схід від Сан-Дієго. Пошуково-рятувальні бригади, а також федеральні та місцеві агентства шукали морських піхотинців, поки дощ і сніг посилювалися в усьому регіоні. Погодні умови ускладнили пошукові роботи: департамент шерифа округу Сан-Дієго заявив, що сильна хмарність завадила йому розгорнути свій вертоліт. Лісова служба США і Прикордонний патруль США також брали участь у пошуковій операції, оскільки місце аварії гелікоптера розташоване недалеко від кордону США і Мексики.

Офіційні особи заявили, що докладають зусиль для вилучення тіл морських піхотинців і обладнання з вертольота. Розслідування катастрофи триває.

Гелікоптер CH-53 Sea Stallion — що відомо

Це важкий транспортний вертоліт, побудований компанією Sikorsky Aero Engineering Corporation. Уперше піднявся в повітря 1964 року. Загалом було побудовано 522 вертольоти всіх модифікацій.

1968 року на гелікоптері під керуванням підполковника ВПС США Роберта Гея і льотчика-випробувача компанії Sikorsky Aero Engineering Corporation Байрона Грема було виконано фігури вищого пілотажу бочка і мертва петля.

У травні 2014 року компанією Sikorsky Aero Engineering Corporation було представлено нову модифікацію вертольота CH-53K King Stallion.

Технічні характеристики:

екіпаж — 3 людини;

пасажиромісткість — 38 солдатів або 24 поранених;

максимальна швидкість — 307 км/год;

максимальна злітна маса — 19 051 кг.

Аварії та катастрофи

В онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" наводиться неповний список аварій з цим вертольотом Sikorsky Aero Engineering Corporation.

10 травня 1977 року вертоліт ВПС Ізраїлю влетів у пагорб у Синаї. Унаслідок аварії 54 людини загинуло.

У 2006 році два CH-53 розбилися в Аденській затоці.

У січні 2012 року під час аварії вертольота CH-53 Sea Stallion у південній частині Афганістану загинуло 6 американських морських піхотинців.

8 січня 2014 року вертоліт ВМС США MH-53E Sea Dragon із п'ятьма членами екіпажу на борту розбився біля американського міста Норфолк. Чотирьох людей врятували з океану, двоє з них згодом померли. Пошуки п'ятого члена екіпажу не увінчалися успіхом.

14 січня 2016 року два вертольоти CH-53 Sea Stallion зіткнулися в районі острова Оаху; на кожному вертольоті летіли по шість осіб.

11 жовтня 2017 року вертоліт CH-53 здійснив аварійне приземлення в житловому районі недалеко від військової бази США "Футемма" в префектурі Окінава.

13 грудня 2017 року в місті Гінован префектури Окінава на спортивний майданчик початкової школи впав ілюмінатор, що відвалився від військового вертольота СН-53, який пролітав повз.

Квітень 2018 року: CH-53 Sea Stallion зазнав аварії в США на кордоні з Мексикою; відомо про чотирьох жертв катастрофи, військовослужбовців Корпусу морської піхоти.

26 листопада 2019 року: в Ізраїлі внаслідок загоряння двигуна зазнав аварії CH-53 "Ясур" із 3 членами екіпажу та 11 військовослужбовцями на борту.

3 вересня 2020 року о 14:00 CH-53E КМП США загорівся і був знищений після аварійного приземлення в Снідс-Феррі Північної Кароліни. Екіпаж встиг залишити вертоліт.

Важливо Чоловік користувався карткою загиблого в авіакатастрофі з керівництвом МВС в Броварах

Нагадаємо, що бійці ГУР Міноборони отримали евакуаційний вертоліт Мі-2 АМ-1 від народу Польщі.

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