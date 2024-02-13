Вирішили зносити пам'ятники СРСР: РФ оголосила в розшук прем'єрку Естонії та понад сотню політиків

У базі розшуку МВС Росії також опинилися міністр культури Литви, депутати міських рад литовських Клайпеди й Вільнюса, українських Луцька та Рівного й мер польського міста Валбжих.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас і міністра культури Литви Сімонаса Кайриса через їхнє рішення зносити радянські пам'ятники. Про це повідомило російське видання "Медиазона".

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас і міністра культури Литви Сімонаса Кайриса без зазначення конкретної статті. Однак, за даними "Медіазони", причиною стало знесення радянських пам'ятників у республіках.

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вимагав у своїх підлеглих провести перевірку у зв'язку з діями влади Естонії, особливо в контексті знесення пам'ятника у вигляді танка Т-34 в місті Нарва, розташованому неподалік від кордону з Росією.

У базі розшуку опинилися понад сотня чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'ятників у їхніх країнах. Серед них 59 депутатів Сейму Латвії та 15 муніципальних депутатів із Риги, які ухвалювали рішення про знесення пам'ятників радянським солдатам.

Також у базі розшуку депутати міських рад Клайпеди й Вільнюса в Литві, Луцька та Рівного в Україні, мер польського міста Валбжих тощо.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила готовність розглянути можливість обійняти посаду генеральної секретарки НАТО за наявності належної підтримки.