Вимагають скасування концертів: "козаки ДНР" обурилися приїздом Філіпа Кіркорова (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому місцеві бойовики обурюються тим фактом, що до них приїхав російський співак, який бере участь у "різних сумнівних вечірках".

"Козаки" так званої "Донецької народної республіки" висловили невдоволення приїздом російського співака Філіпа Кіркорова. Їхнє звернення опублікувало білоруське медіа NEXTA 13 лютого.

"Козаки "ДНР" виступили проти покаянних гастролей Кіркорова", — йдеться у підписі до відеоролика.

На оприлюдненому відео можна побачити п'ятьох чоловіків, одягнених у військову форму. Один із них висловив "обурення" з приводу приїзду Кіркорова від імені козаків "ДНР".

За словами чоловіка, російський виконавець "бере участь у різних сумнівних вечірках", тоді як їхні бійці нібито борються з "фашизмом і сатанізмом".

"Ми вимагаємо скасування концертів Філіпа Кіркорова", — сказав він.

Кіркоров приїхав у "ДНР": що відомо

Нагадаємо, 13 лютого росЗМІ повідомили, що Філіп Кіркоров прибув у "ДНР". За інформацією журналістів, співак уже заспівав перед пацієнтами і співробітниками на території міської лікарні в Горлівці.

"У мене є моя країна, моя батьківщина. Я їхати нікуди не збираюся, я живу тут. Жив і буду жити. У мене тут дім, діти, Бедрос — тато мій. Для мене дуже важливе відчуття тилу, яке даєте ви", — заявив Кіркоров.

Кіркоров у Горлівці Фото: Скриншот

Раніше, 26 грудня, росЗМІ повідомили, що на російських телеканалах порушується питання про те, щоб вирізати з усіх програм уривки з Кіркоровим. За інформацією журналістів, це пов'язано зі скандальною "голою вечіркою", яку відвідав співак.