Плани РФ щодо ядерної зброї в космосі: у НАТО відреагували на загрозу (відео)

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, союзники по блоку відстежують і контролюють усі потенційні випробування озброєнь.

Північноатлантичний альянс завжди стежить за всіма можливими випробуваннями в різних сферах, зокрема і в ядерній. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

У нього запитали про те, що РФ нібито планує розмістити ядерну зброю в космосі.

"Я можу сказати, що ми постійно обмінюємося розвідданими між союзниками", — сказав він.

Він заявив, що союзники завжди стежать за всіма можливими випробуваннями в різних галузях.

РФ хоче вивести ядерну зброю в космос: що відомо

За даними ЗМІ, радник Білого дому з питань національної безпеки повідомив Конгрес США про "серйозну загрозу національній безпеці". За інформацією джерел, загроза пов'язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос.

За словами співрозмовників видання, йдеться нібито не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе її використання проти супутників.

"Це дуже тривожно і дуже чутливо", — сказало одне джерело, яке назвало це "важливою справою".

Він також відмовився надавати додаткові подробиці про це, однак сказав, що "американці розуміють, що у світі існує ціла низка загроз і викликів, з якими ми стикаємося щодня, наприклад тероризм".

Нагадаємо, що на тому ж брифінгу Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс має намір передати Україні мільйон безпілотних літальних апаратів як військову допомогу.