Китай труїть Південно-Китайське море ціанідом: союзник США звинуватив Пекін

За словами представника рибальського департаменту Філіппін Назаріо Брігери, китайські бригади застосували токсичний хімікат на мілині Скарборо, щоб отруїти екосистему і вигнати філіппінських рибалок. Пекін вважає своєю більшу частину Південнокитайського моря.

Філіппіни звинувачують китайських рибалок у спробі отруїти екосистему спірних рибальських районів Південнокитайського моря. Про це минулої суботи, 17 лютого, заявив представник пресслужби рибальського департаменту країни в Південно-Східній Азії, передає Newsweek.

"Ці китайські рибалки використовують ціанід", — заявив у суботу Назаріо Брігера. За його словами, китайські рибальські бригади застосували токсичний хімікат, щоб навмисно отруїти екосистему мілководдя і тим самим відвадити філіппінських рибалок від роботи в цьому районі, який Китай вважає своїм, як і більшу частину Південнокитайського моря.

Філіппіни та Китай сперечаються через приналежність мілини Скарборо. У 2012 році конфлікт загострився, і Пекін, по суті, встановив контроль над цією територією. Мілководдя розташоване в межах виключної економічної зони Філіппін, яка, згідно з міжнародними нормами, надає країні виключне право на природні ресурси цієї території.

У Китаю найбільший комерційний рибальський флот у світі. Ці судна звинувачували в розграбуванні рибних запасів інших країн, а на частку Китаю припадає більш ніж половина всіх світових риболовецьких кораблів, які вдаються до глибоководного вилову, що є руйнівним для екології.

За словами представників Філіппін, ймовірне використання ціаніду вже завдало шкоди на суму понад 17,8 млн доларів, але агентство поки що не почало офіційне розслідування.

"У нас немає результатів наукових досліджень або будь-яких доказів, які дали б змогу припустити, що до ціаніду в районі Бахо-де-Масінлок причетні китайські або в'єтнамські рибалки", — заявив офіційний представник Філіппін Джей Тарріела.

Рибалки з Китаю та В'єтнаму, як і їхні філіппінські колеги, вже давно ловлять рибу в багатих на ресурси водах мілководдя. Але Китай часто висилає філіппінців, яких там помічають. Нещодавно представники Маніли оголосили, що посилять патрулювання берегової охорони для підтримки своїх громадян.

За даними уряду Філіппін, рибна ловля приносить основний дохід приблизно 385 тисячам жителів країни.

Ціанід часто використовується, зокрема, і філіппінськими рибалками для лову морепродуктів. Спочатку цю речовину стосовно рибного лову використовували, щоб знерухомити й зловити риб для акваріумів. Але надалі її стали застосовувати й в рибній ловлі. У багатьох країнах, у яких до цього вдаються, така практика заборонена. Але за дотриманням правил часто не стежать.

"Вилов риби за допомогою ціаніду, можливо, вже й не такий нестримний, як у 70-80-х роках, але на Філіппінах до цього способу все ще вдаються", — цитує Manila Bulletin слова експерта з рибальства Алана Вайта у статті, опублікованій 2023 року.

Нагадаємо, що Китай завів нового союзника в Азійсько-тихоокеанському регіоні, що стало ударом по інтересах США.

Також повідомлялося, що через конфлікт з Індією Китай захоплює території сусідньої країни.