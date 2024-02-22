Чехія більше не видає візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам: що відомо

Заяви на отримання дозволу на проживання в Чехії, які вже надіслані до посольства громадянами Росії або Білорусі, вважаються неприйнятними.

Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі через вторгнення в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, передає Ceske Noviny.

Водночас, за словами посадовця, необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не бажають мати нічого спільного з відповідними режимами, могли й далі навчатися, працювати і вести діяльність на території Чехії.

"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", — додав прем'єр Чехії.

Заяви на отримання дозволу на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольстві, вважаються неприйнятними. Це означає, що вони не підлягають жодному розгляду. З 2023 року заборона поширюється також на громадян, які, окрім громадянства Російської Федерації та Білорусі, є також громадянами іншої держави.

Водночас іноземці, які вже мають дозвіл на проживання, не є цільовою групою постанови.

На кого не поширюється ухвалене рішення

Положення не поширюється на заяви про видачу короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Євросоюзу, якого він супроводжує або слідує за ним.

Крім того, рішення не поширюється на заяви про видачу візи, довгострокового або постійного дозволу на проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки і ці інтереси засвідчені міністром закордонних справ.

Також постанова не поширюється на заяви про надання дозволу на довгострокове проживання, якщо заявник є членом сім'ї іноземця, який має дозвіл на проживання в Чехії. З-під заборони також виключаються білоруси, які подають заяву на отримання дозволу на проживання для навчання в університеті на основі стипендій, наданих Чеською Республікою, Євросоюзом або міжнародними організаціями.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кабінет міністрів Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз російським, а згодом і білоруським громадянам, за винятком гуманітарних випадків. Постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС країни запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення.

Нагадаємо, що у всьому світі офіційно зареєстровано понад 6,34 мільйона українських біженців, з яких 5,9 мільйона, або 93%, перебувають в Європі. Таку статистику оприлюднило агентство ООН у справах біженців.