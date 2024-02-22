Погидував виборцями: в РФ мер міста на нагородження жителів вдягнув рукавички (відео)

Після резонансу в соцмережах мер виправдався, що боявся підхопити інфекцію через пошкоджений палець.

Мер російського міста Ішим у Тюменській області Федір Шишкін гидує ручкатися зі звичайними людьми, через це на офіційних захід вирішив заститися від них рукавичками. Відео він виклав у своємутелеграм-каналі.

Кадри були відзняті на церемонії нагородження кількох жителів міста сертифікатами на нове житло. Через вручення документів Шишкіну довелося ручкатися понад 13 разів.

Користувачі мережі звернули увагу на засоби індивідуального захисту мера і обурилися. Під своєю публікацією Федоров назбирав купу клоунських смайликів.

Після резонансу в соцмережах він пояснив, чому вдягнув медичну рукавичку — нібито у нього було пошкоджено палець.

"При врученні сертифікатів на правій руці у мене була рукавичка з метою запобігання попаданню інфекції через пошкоджений пальець. Мешканці міста знають, що я завжди відкритий для спілкування із населенням. Жаль, що банальна травма руки викликала подібну реакцію", — пояснив Шишкін.

Нагадаємо, що РФ депутат запропонував робити картонні фігури військових, щоб ті проводили час з родинами. Скрин із публікацією почав розлітатися у мережі, але сам депутат вранці заявив, що "геніальну ідею" про ростові фігури на своїй сторінці ВКонтакті не викладав.

Раніше в Челябінській області місцевий депутат прифотошопив свою голову до тіла іншого депутата, бо в нього не вийшло фото, де він підписується за Путіна.