Став другим: Маск позбувся титулу найбагатшої людини світу

Власник компанії Amazon Джефф Безос обходить засновника SpaceX щонайменше на 2 мільярди доларів.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос знову посів перше місце у списку найбагатших людей світу, випередивши Ілона Маска. Це його перше відродження на вершині рейтингу мільярдерів з осені 2021 року. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Так, чистий капітал Безоса досяг позначки у 200 мільярдів доларів. Особисті статки Маска склали 198 мільярдів доларів, тоді як у глави LVMH Бернара Арно було 197 мільярдів доларів.

Останніми роками Маск, Арно і Безос по черзі піднімалися на вершину рейтингу, який оцінює їхні особисті статки на основі змін на ринках, в економіці та інших звітах.

Більшу частину своїх статків Безос накопичив завдяки гіганту електронної комерції Amazon, який він заснував 1994 року просто у своєму гаражі в Сіетлі. Крім того, він заснував космічну компанію Blue Origin і придбав газету The Washington Post за 250 мільйонів доларів.

Він знову отримав неофіційний титул найбагатшої людини у світі під час продажу частини своїх акцій Amazon. В останні тижні Безос продав акції Amazon на суму понад 8,5 мільярда доларів, що, можливо, пов'язано з податковими мотивами.

Минулого року Безос, який наразі обіймає посаду виконавчого голови ради директорів Amazon, придбав нерухомість у Маямі і проводить час на своїй суперяхті вартістю 500 мільйонів доларів разом зі своїм партнером Лореном Санчесом. Очікується, що до 2024 року його статки збільшаться приблизно на 23 мільярди доларів.

Цього року чистий капітал Маска скоротився на 31 мільярд доларів, головним чином через зниження вартості акцій його компанії Tesla, що займається виробництвом електромобілів. Акції Tesla впали на 24% за останній рік.

Нагадаємо, що 21 лютого депутат норвезької лібертаріанської партії Маріус Нільсен висунув кандидатуру американського підприємця Ілона Маска на Нобелівську премію миру.