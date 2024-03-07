4 випадок за тиждень: у США розстріляли школярів на зупинці, багато поранених (відео)

У поліції Філадельфії розповіли, що від дій зловмисників постраждали 8 старшокласників від 15 до 17 років. Один із них перебуває у важкому стані.

У Сполучених Штатах Америки було зафіксовано чергову стрільбу, внаслідок чого було поранено одразу 8 підлітків. Про це повідомляє Associated Press.

За даними місцевої поліції, вогонь відкрили троє невідомих чоловіків, які вийшли з автомобіля у Філадельфії. Вони вистрілили понад 30 разів, після чого спробували втекти.

Від дій зловмисників постраждали 8 старшокласників, які очікували на автобусній зупинці транспорт. Мова про підлітків від 15 до 17 років.

У NBC додали, що один із постраждалих перебуває у важкому стані, адже в нього одразу 9 вогнепальних поранень. Решта — 6 хлопців і 1 дівчина, перебувають у стабільному стані.

До слова, приблизно в цей самий час було обстріляно ще два автобуси поблизу, проте інформації про постраждалих на момент публікації матеріалу не було.

В Associated Press також додали, що це вже не перший випадок за останній час. За тиждень у Філадельфії сталося ще три стрілянини.

Одна з них — 3 березня, після сварки в автобусі було застрелено 27-річного чоловіка. Наступного дня після цього від вогнепального поранення загинув підліток, якому було 17 років. 5 березня від дій зловмисників загинув 37-річний чоловік. Тоді стрільбу також було зафіксовано в автобусі.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що у США сталася стрільба в навчальному закладі. За словами представників правоохоронних органів, щонайменше одну особу вбито і кілька поранено внаслідок стрільби в середній школі Перрі.