Грузія готова до нормалізації відносин з Україною, але є один нюанс: про що йдеться

Як зазначають експерти, у політично поляризованій Грузії є тенденції до зростання авторитаризму, віддалення від Європи і наближення до російського вектору.

Грузинська влада 11 березня оприлюднила на офіційному сайті уряду заяву щодо взаємовідносин з Україною, де висловлює глибоке занепокоєння ставленням українського уряду до дружньої країни — Грузії. Про це йдеться у повідомленні на сайті грузинського уряду.

Така заява спричинена введенням до складу української делегації, яка відвідає Євросоюз і Німеччину, Зураба Адеїшвілі, якого грузинська влада вважає "злочинцем", як і деяких з українських урядовців часів президентства Міхеїла Саакашвілі, котрі й досі працюють на різних посадах в українському уряді. Тож Грузія вимагає від України видати цих людей для "нормалізації відносин".

"Насамперед для нормалізації відносин вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз обіймають високі посади в її адміністрації", — йдеться у повідомленні.

У Тбілісі підкреслюють, що ці особи наразі перебувають начебто у розшуку або засуджені за різними звинуваченнями в Грузії.

"У зв'язку з цим особливе занепокоєння викликає той факт, що Зураб Адеїшвілі обіймає посаду радника генерального прокурора України, а Гіоргі Лорткіпанідзе є заступником голови Служби контррозвідки України", — наполягають грузинські чиновники.

Грузинський уряд висловив сподівання, що Київ перегляне рішення, які "грубо суперечать духу дружби між Грузією та Україною, а також між грузинським та українським народами".

"Уряд Грузії здивований рішеннями, прийнятими українською владою, котрі, як видається, штучно вбивають клин між двома історично дружніми країнами і народами", — відзначається в заяві.

Водночас відомо, що відносини України і Грузії переживають складний період — Тбілісі відмовився вводити санкції проти Росії, а також забороняв своїм громадянам приєднуватись до ЗСУ. Раніше уряд Грузії неодноразово виголошував проросійські і антиукраїнські заяви. Загострення відносин між країнами призвело на сьогодні до відклику посла України та дуже стрімкого зниження рівня дипломатичних відносин.

Як відзначають експерти, у політично поляризованій Грузії ситуація має тенденцію до зростання авторитаризму, віддалення від Європи і наближення до російського вектору.

Що відомо про згаданих людей

Зураб Адеїшвілі

Грузинський юрист і політичний діяч, посідав посаду міністра юстиції Грузії, міністра державної безпеки, генерального прокурора. У 2008 році очолював адміністрацію президента Грузії. З вересня 2022 року — начальник департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора України.

Фото: "Вікіпедія"

Відомо, що Зурабу Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими. У трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні. Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук.

Гіоргі Лорткіпанідзе

Гіоргі Лорткіпанідзе — ексзаступник міністра внутрішніх справ Грузії за часів президентства Саакашвили. Працював начальником Головного управління Національної поліції Одеської області. Наразі є заступником голови військової розвідки України.

Фото: Скріншот

Лорткіпанідзе звинувачують у причетності до начебто незаконного перетину Міхеїлом Саакашвілі державного кордону. У грузинській прокуратурі стверджують, що саме Лорткіпанідзе розробив план і маршрут повернення експрезидента на батьківщину.

Важливо Грузія затвердила план дій у разі застосування ядерної зброї

Через війну в Україні грузинські авіапідприємства забрали більшість контрактів з обслуговування радянської техніки. Аналітики зазначили, що оборонно-промислові комплекси України та РФ нині навантажені держзамовленнями. Водночас Грузія зайняла звільнену нішу й обслуговує військову авіацію для Азії та Африки.