Ультраправі в Португалії збираються взяти реванш, збільшивши місця в парламенті в 4 рази (фото)

Як вважають експерти, ультраправа партія Chega, яка виступає проти істеблішменту, привласнила гасло Estado Novo "Бог, країна, сім'я та робота" й закріпилася як третя за величиною політична сила Португалії.

Ультраправа партія Chega Андре Вентури на дострокових парламентських виборах, що відбулися в Португалії 10 березня, збільшила кількість депутатських місць у парламенті вчетверо. Про це пише Politico.

Як повідомляє видання, попри те, що правоцентристська коаліція AD ("Демократичний альянс") здобула більшість, їй бракує місць, щоб отримати статус парламентської більшості. Це озвучив і лідер соціалістів Педро Нуну Сантос, який фактично визнав поразку на виборах, заявивши, що AD не повинна розраховувати на підтримку його партії в парламенті.

Chega, яка виступає проти істеблішменту й присвоїла гасло Estado Novo "Бог, країна, сім'я та робота", закріпилася як третя за величиною політична сила Португалії і тепер контролює щонайменше 48 із 230 місць у парламенті. І навіть якщо вона залишиться на самоті, результат виборів зміцнив її потужну політичну присутність у Португалії.

"Успіх Chega на виборах означає, що вона має бути частиною будь-якого уряду, очолюваного AD", — заявив лідер ультраправих Андре Вентура.

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Це означає, що Португалія, імовірно, рухається до уряду меншості, який, можливо, буде змушений іти на компроміси в ключових питаннях, щоб отримати підтримку інших партій. Це ускладнить просування адміністрацією трансформаційних заходів, які, за словами лідера AD Луїша Монтенегру, необхідні для зміцнення економіки, підвищення заробітної плати й рівня життя.

Причина зростання популярності ультраправих

Зростання популярності Chega, як зазначають експерти, є частиною тенденції, яка спостерігається в таких країнах як Нідерланди, Франція та Німеччина. Багато людей у цих країнах відверто ностальгують, як зазначають експерти, за старими часами авторитарного режиму.

Але найприкметніше, як підкреслюють аналітики Politico, це те, що всі ці процеси відбуваються всього за три місяці до виборів до Європарламенту, на яких популістські групи, як очікується, здобудуть подальші перемоги. Наприклад, Вентура налагодив відносини з іншими правими партіями, зокрема з Vox у сусідній Іспанії.

"Chega апелює до зростання кількості незадоволених виборців, звинувачуючи ліві та правоцентристські уряди, які змінювали один одного, у тому, що називається системною корупцією в Португалії", — акцентує увагу видання.

В одному з відео на сайті Chega Вентура заявив, що "очистить Португалію від соціалістів і соціал-демократів" — двох партій, які домінують у португальській політиці з часів Революції гвоздик 50 років тому, повстання, що призвело до кінця авторитарної диктатури Estado Novo.

Нагадаємо, що дострокові вибори в Португалії було оголошено після того, як прем'єр-міністр Антоніу Кошта від партії соціалістів пішов у відставку через підозри в корупції.

Праві в Європі

Популярність правих партій по всьому європейському континенту зростає. І не всі вони налаштовані позитивно на підтримку України у війні з Росією. Дані опитувань громадської думки свідчать, що популістські антиєвропейські партії можуть отримати значні успіхи на виборах до Європарламенту в червні 2024 року, що може різко змістити баланс.

За межами Португалії недільна поразка обіцяє погані новини європейським соціал-демократам. Втративши Лісабон, соціалісти тепер правлять лише в чотирьох із 27 країн-членів ЄС, а тінь крайніх правих, що відроджуються, всередині Португалії та за кордоном, безсумнівно, нависатиме над святкуванням Революції гвоздик у квітні, котре, як і щороку, завершиться повторенням гасла революції: Fascismo nunca mais — "Фашизму — більше ніколи".

Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами народного депутата Єгора Чернєва, праві тріумфують у Європі — таке враження, що світ повертається в 30-ті роки минулого століття. Але він упевнений, що Україні потрібно налагоджувати зв'язки навіть із такими політичними силами, які їй не подобаються.