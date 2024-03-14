У Німеччині застрягли три російські Ан-124: аеропорт вже накрутив РФ 2 млн євро за стоянку

Бортам вже понад 40 років і вони прибули на техобслуговування до Німеччини незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В одному з аеропортів Німеччини через санкції застрягли три літаки РФ. Вони не можуть повернутися до Росії через санкції і потребують ремонту. Про це пише BILD.

Зазначається, що вантажні літаки належать російській авіакомпанії "Волга-Дніпро". Бортам вже понад 40 років, і вони прибули на техобслуговування до Німеччини в аеропорт Лейпциг/Галле незадовго до російського вторгнення в Україну. Через санкції літаки не можуть повернутися на Батьківщину. Один борт без двигунів, інші два — частково розібрані.

Технічний стан літаків — не єдина проблема. Росія має сплачувати аеропорту гроші за стоянку. Ця сума вже склала близько 2 млн гривень за понад 2 роки.

За паркування літаків стягується 2,35 євро за тонну максимальної злітної маси. Ан-124 — один із найважчих вантажних літаків у світі, у його випадку це майже 400 тонн.

"Звичайно, за машини, які проходили тут техобслуговування, стягуються інші суми, ніж за літаки, які припарковані тут лише на кілька днів", — сказав представник аеропорту газеті Mitteldeutsche Zeitung.

За його словами, за паркування трьох Ан-124 платять регулярно. Вартість одного літака А-124 коштує близько 300 млн доларів.

Нагадаємо, що 12 березня в Іванівській області РФ під час заходу на посадку розбився літак Іл-76. Він упав на території кладовища в районі села Богородське, недалеко від аеродрому.

Також 12 березня в мережі з’явилися кадри падіння російського літака Іл-76 в Іванівській області. Повідомляється, що борт палав і вибухнув у повітрі. За різними даними, загинули 12-15 осіб.