Не самогубство: росЗМІ назвали нову версію смерті віцепрезидента "Лукойла"

Топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл" Віталій Робертус за кілька тижнів до смерті мав підвищений тиск і аритмію серця, повідомляють російські журналісти.

Віцепрезидент приватної російської нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус помер від серцевого нападу. Про це написало російське видання "Версия".

На робочому столі топменеджера нібито знайшли кардіологічні препарати. За даними російських ЗМІ, тіло Робертуса зараз у патологоанатомів, які встановлять точну причину смерті.

Декілька тижнів тому медики не допустили віцепрезидента "Лукойла" до польотів у аероклубі, де він займався. Лікарі посилалися на підвищений внутрішньочерепний тиск та аритмію серця у чоловіка.

Раніше російське медіа Baza повідомило, що топменеджер нафтової компанії наклав на себе руки в робочому кабінеті. Тіло Робертуса знайшли у кабінеті офісу "Лукойлу" на Стрітенському бульварі.

Незадовго до смерті чоловік нібито скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови, після чого пішов до свого кабінету. Звідти не виходив кілька годин. Його тіло виявили пізніше співробітники компанії.

Нагадаємо, про смерть 53-річного Віталія Робертуса стало відомо 12 березня. Він працював у "Лукойлі" близько 30 років.

Це вже четверта смерть топменеджера "Лукойла" за останні два роки.

13 березня РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомило, що Робертус міг загинути від удару безпілотника по нафтопереробному заводі у місті Кстово Нижньогородської області Російської Федерації.