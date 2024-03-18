Друга атака ведмедів у Словаччині за тиждень: хижак напав на перехожих у місті (фото)

За даними офіційних осіб, 49-річна жінка зазнала травми плеча, а у 72-річного чоловіка травми голови.

У Словаччині сталося вже два напади ведмедів за тиждень. Розлючений звір накинувся на вулиці словацького міста незабаром після того, як гірському регіоні загинула жінка з Білорусі. Про це повідомляє The Sun.

На знятому відео ведмідь біжить тротуаром у містечку Липтовскі Мікулаш і накидається на пішохода.

Напад ведмедя

За даними офіційних осіб, 49-річна жінка зазнала травми плеча, а у 72-річного чоловіка травми голови. Місцеві жителі зняли ведмідь, що бігає вулицями.

Нещодавній напад стався через день після загибелі жінки у гірському масиві Низькі Татри.

31-річна жінка з Білорусі та її супутник ходили в Деменівській долині, коли зіткнулися з ведмедем. Рятуючись від хижака, чоловік і жінка бігли в різні боки, а чоловік втратив жінку з поля зору.

Напад ведмедя

Пошуки вела рятувальна команда, використовували тепловізійні дрони. У результаті жінку на дні яру виявила службова собака. Не встановлено, чи вбив її ведмідь, чи вона загинула під час падіння.

Коли рятувальники знайшли тіло, ведмідь був поблизу, але його відлякали попереджувальні постріли та гавкіт собаки. Розпочато розслідування. Чоловік не постраждав, але був наляканий. Тіло жінки перевезли до довколишнього села Лаки.

Карта нападу ведмедів у Словаччині

Ведмеді особливо активні навесні, оскільки шукають їжу після довгої зимової сплячки. В останні роки напади ведмедів у Словаччині почастішали, перший за 100 років випадок зі смертельними наслідками зареєстрували у 2021 році.

Нагадаємо, що білого ведмедя зафіксували на крихітній крижині в океані.

Також повідомлялося, що волонтер у зоопарку Таїланду відрізав собі руку, щоб не нашкодити ведмедеві під час нападу.