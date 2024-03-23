6 вивержень за 12 годин: у Східній Яві активізувався вулкан Семеру

Активний з початку 2024 року вулкан, здається, вирішив перевершити себе, видавши серію вивержень, що наростають за потужністю, за короткий термін, через що в районах навколо нього ввели режим НС.

Вулкан Семеру, відомий своєю висотою на кордоні між районами Лумаджанг і Маланг, вирішив, що настав час нагадати всім жителям Східної Яви про себе. Не один, не два, а цілих шість разів протягом усього дванадцяти годин суботнього ранку він вивергався знову і знову. Розпочавши о 0:03 ранку за місцевим часом, він дав старт серії вивержень, що забарвили небо стовпами вулканічного попелу, які сягали кілометра над його вершиною, пише Tempo.

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Видовище почалося зі стовпа попелу, що піднявся в повітря приблизно на 600 метрів, за ним послідували друге і третє виверження, кожне з яких було потужнішим за попереднє. До третього виверження о 9:23 ранку хмара попелу піднялася на висоту 1000 метрів над вершиною. Спостережні пункти на горі Семеру ретельно фіксували ці події, відзначаючи колір попелу та інтенсивність вивержень. Вони використовували сейсмограф — прилад, що дає змогу вимірювати рухи земної кори, щоб зафіксувати силу вивержень, відмічаючи значні поштовхи, що тривали понад хвилину.

Упродовж перших місяців 2024 року вулкан Семеру був вельми активним: із січня до кінця березня було зареєстровано 129 вивержень. Через таку часту вулканічну активність влада уважно стежить за ситуацією, підтримуючи в районі режим НС. Це означає, що для забезпечення безпеки людей діють суворі правила. Так, поблизу вулкана, особливо в південно-східному секторі та в районі берегів деяких річок, що наражаються на небезпеку через вулканічні матеріали і потоки лави, людська діяльність сильно обмежена.

Постійний галас навколо вулкана Семеру — суворе нагадування про непередбачувану силу природи. Попри те, що це чудове візуальне видовище, місцеві чиновники та науковці з Міністерства енергетики та мінеральних ресурсів і Центру вулканології та пом'якшення наслідків геологічних катастроф, постійно стежать за ситуацією. Їхня робота гарантує, що громади, які живуть у затінку цього гіганта, залишаються в безпеці та готові до оперативних дій перед обличчям заворожуючих, але дуже небезпечних проявів природи.

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