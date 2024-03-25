Спільна операція: ФСБ пов'язана з терористами із "Крокус Сіті Холу", — експерт

За словами аналітика Ігоря Семиволоса, цей теракт був спільною операцією ІДІЛу і ФСБ або російські спецслужби знали про це і дозволили цьому статися.

До нещодавнього теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї причетні не тільки ІДІЛ, а й російські спецслужби. ФСБ знала про підготовку теракту, вела його і зробила все для того, щоб перевести стрілки на Україну. Про це заявив сходознавець, директор Центру близькосхідних досліджень AMES, співзасновник Української миротворчої школи Ігор Семиволос в інтерв'ю виданню NV.

"Є купа цілком зрозумілих запитань, на які ніхто не може дати відповідь. Наприклад, як, припустімо, виконавці цього теракту змогли спокійно вийти з будівлі, найімовірніше, оточеної вже, а потім сісти на ту саму машину, виїхати за кілька областей, не натрапивши на жодну перешкоду, блок-пост, і вже там якось їх захопили. Ось у цьому моменті я не виключаю ФСБ-шної розробки. Тобто далі хтось їх вів. Але тоді взагалі ставиться під сумнів те, що вся ця операція була суто операцією ІДІЛу, і можна припустити, що вона була спільною — ІДІЛу і ФСБ. Або ФСБ знали про це і дозволили цьому статися", — звертає увагу експерт.

Експерт також не виключає можливості непростих ситуацій, у яких можуть опинитися російські спецслужби, аж до можливого невдалого виконання своїх завдань.

"Вони опинилися в ситуації, коли їм треба щось пояснювати, і починають усе перекладати на Україну. Адже публіка "заряджена" і готова сприйняти будь-яку нісенітницю", — додав він.

Експерт припустив, що ФСБ недостатньо добре спланувала операцію.

"Можливо, всю цю операцію "на коліні" малювали, як у них часто буває — тобто вже після теракту треба було щось робити, і тому все це придумали, я не виключаю. Але, можливо, це і досить глибоко опрацьована операція, але вони не все передбачили, і що буде такий ефект. Та й своїх людей там, чесно кажучи, ніхто не рахує. Якщо вони не зважають на свої втрати на фронті, то чому мають жаліти якихось там цивільних, які пішли на концерт", — сказав він.

Нагадаємо, 25 березня президент Франції Емманюель Макрон відреагував на теракт у підмосковному "Крокусі" і заявив, що вкрай цинічно звинувачувати в події Україну. За його словами, відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава". Різні розвідувальні дані підтверджують причетність угруповання до стрілянини. Воно також хотіло атакувати одну з країн Європи.