Криптовалюта і планування: СК РФ офіційно звинуватив Україну в теракті в "Крокусі"

За даними слідства, під час аналізу грошових операцій вдалося зафіксувати, що злочинці нібито пов'язані з "українськими націоналістами". Частина коштів також могла надходити в криптовалюті, додали в СК РФ.

Росіяни вважають, що до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї причетні українці та вже нібито було знайдено нові докази, про які повідомили представники Слідчого комітету у своєму Telegram-каналі.

За даними слідства, їм вдалося відтворити повну картину скоєного теракту в Підмосков'ї. Йдеться як про етапи підготовки з плануванням, так і безпосередньо сам злочин.

Перші результати, як кажуть у ворожому Слідчому комітеті, нібито повністю підтверджують спланований характер дій терористів і "фінансову підтримку з боку організаторів".

"У результаті роботи із затриманими терористами, дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції отримано докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами. У розпорядженні слідства є підтверджені дані про надходження виконавцям теракту значних сум грошових коштів і криптовалюти з України, які використовувалися під час підготовки злочину", — йдеться в повідомленні.

Окремо було додано, що слідству вдалося встановити і затримати ще одного підозрюваного, який міг брати участь у схемі фінансування стрільців.

Слідство наполягатиме на тому, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Жодних доказів Слідчим комітетом надано не було. Українська сторона також не коментувала звинувачення на свою адресу на момент публікації матеріалу.

У Слідчому комітеті РФ висунули нову версію теракту в "Крокусі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 березня в "Крокус Сіті Холі" стався інцидент, під час якого четверо чоловіків почали перестрілку. Двоє з них були озброєні вогнепальною зброєю, третій тримав у руках ніж, а от четвертий усе фіксував на відеокамеру. У результаті від дій злочинців загинули понад 140 людей, які прийшли на концерт.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що РФ не зможе використати теракт під Москвою для ескалації війни. За його словами, єдине, на що може піти Кремль — спробувати посилити мобілізацію на тлі нової загрози.