Теракт у "Крокусі": Кремлю вдалося вплинути на Дурова щодо цензури в Telegram, — ISW

Аналітики зазначили, що здатність Москви впливати на Павла Дурова "примітна", враховуючи, що Telegram більше не базується на території Росії.

Кремль, схоже, зміг здійснити тиск на засновника Telegram Павла Дурова з метою подальшої цензури контенту після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 березня.

Автори матеріалу вказали на те, що 28 березня Дуров заявив про введення в Telegram заходів щодо обмеження можливості надсилання "екстремістських повідомлень" із закликами до терористичних атак.

Дуров заявив, що користувачі месенджера в РФ, Україні та Білорусі зможуть обмежити тих, хто має змогу надсилати їм особисті повідомлення, починаючи з наступного тижня. Підприємець підкреслив, що Telegram — не місце для закликів до насильства.

На думку американських аналітиків, ця подія демонструє здатність Москви чинити тиск на важливих гравців російського інформаційного простору, щоб ті діяли в її інтересах.

"Здатність Кремля чинити тиск на Дурова примітна з огляду на те, що Telegram більше не базується в Росії, а Дуров, як повідомляють, залишив Росію 2014 року після відмови співпрацювати з російськими цензурними заходами", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, 28 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ чекала від творця месенджера Telegram Павла Дурова більшої уваги до нещодавнього теракту в "Крокус Сіті Хол".

Зі свого боку, голова комітету Держдуми РФ із питань молодіжної політики Артем Метелєв 28 березня заявив, що Telegram співпрацює з російськими правоохоронними органами.