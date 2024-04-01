У країнах ЄС почастішали випадки вилучення українських дітей у батьків та опікунів, — Лубінець

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, станом на 31 грудня 2023 року Офіс уповноваженого мав інформацію від Національної сервісної соціальної служби про 255 українських дітей, яких за кордоном забрали місцеві соціальні служби.

У країнах Європейського Союзу, куди після повномасштабного вторгнення виїхало багато українців, які рятувалися від війни, почастішали випадку вилучення дітей у батьків-біженців. Про це 1 квітня розповів виданню NV уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Наразі, за словами Лубінця, таких звернень в Офісі омбудсмена вже 176, тобто 176 дітей було відібрано владою європейських країн у батьків та інших законних представників за кордоном.

Уповноважений з прав людини уточнює дані по країнах щодо випадків вилучення дітей:

Німеччина — 71;

Польща — 33;

Італія — 25;

Чехія — 24;

Швеція — 17.

Як зазначають відповідні служби у цих країнах, поширеними причинами є:

відсутність відповідних документів у батьків та інших законних представників;

неналежне виконання батьківських обов’язків відповідно до чинного законодавства ЄС (це може бути підвищення тону, будь-який фізичний вплив на дитину з метою її заспокоїти тощо);

залишення без нагляду дорослих на тривалий час.

На рішення соціальних служб європейських країн, за інформацією Лубінця, можуть вплинути агресивна поведінка самих дітей, невідвідування ними школи.

"На жаль, таких історій після початку повномасштабної війни побільшало. Українки масово виїхали за кордон з дітьми, але через відсутність власного житла, незнання місцевої мови, пережитого в Україні стресу вони не завжди легко адаптуються, інколи своєю поведінкою дивують оточення, а деякі з матерів на власному досвіді стикаються з вилученням дітей", — розповідає Лубінець.

Станом на 31 грудня 2023 року Офіс уповноваженого мав інформацію від Національної сервісної соціальної служби про 255 українських дітей, яких за кордоном забрали місцеві соціальні служби.

"Таких ситуацій могло б не бути, якби громадяни України, які перебувають в інших країнах, краще знали тонкощі місцевого законодавства", — стверджує омбудсмен з прав людини.

Лубінець нагадує: ще в січні 2024 року він як омбудсмен України направив лист до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вжити всіх можливих заходів реагування задля налагодження співпраці на рівні компетентних органів та міжурядових/міждержавних домовленостей з іншими країнами.

"Головна мета — сприяти поверненню дітей — громадян України їх батькам і законним представникам", — запевнив уповноважений.

Нагадаємо, понад 1810 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 березня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 537 дітей загинули та понад 1273 отримали поранення різного ступеня тяжкості.